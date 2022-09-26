https://ria.ru/20220926/kherson-1819654566.html

Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне выросло до шести

Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне выросло до шести - РИА Новости, 26.09.2022

Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне выросло до шести

Число пострадавших в результате украинского ракетного обстрела по гражданской переправе в Херсоне выросло до шести, один человек погиб, сообщили в минздраве... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:10

2022-09-26T21:10

2022-09-26T21:14

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинского ракетного обстрела по гражданской переправе в Херсоне выросло до шести, один человек погиб, сообщили в минздраве области.Украинские войска ранее нанесли ракетный удар по причалу гражданской переправы в центре Херсона. Ракета упала в районе баржи, которая используется как причал гражданской паромной переправы через Днепр. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости со ссылкой на работающих на месте трагедии медиков, один человек погиб, четверо были ранены."По состоянию на 20.15 26 сентября 2022 года, в результате ракетного удара со стороны ВСУ по набережной нашего города шесть человек с осколочными ранениями доставлены в больницы Херсона", - сообщается в Telegram-канале минздрава области.Раненые - в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают пострадавшим все необходимую медицинскую помощь. Все пациенты - гражданские, уточнили в минздраве.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819494882.html

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, вооруженные силы украины, херсонская область