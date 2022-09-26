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Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне выросло до шести - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/kherson-1819654566.html
Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне выросло до шести
Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне выросло до шести - РИА Новости, 26.09.2022
Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне выросло до шести
Число пострадавших в результате украинского ракетного обстрела по гражданской переправе в Херсоне выросло до шести, один человек погиб, сообщили в минздраве... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T21:10
2022-09-26T21:14
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинского ракетного обстрела по гражданской переправе в Херсоне выросло до шести, один человек погиб, сообщили в минздраве области.Украинские войска ранее нанесли ракетный удар по причалу гражданской переправы в центре Херсона. Ракета упала в районе баржи, которая используется как причал гражданской паромной переправы через Днепр. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости со ссылкой на работающих на месте трагедии медиков, один человек погиб, четверо были ранены."По состоянию на 20.15 26 сентября 2022 года, в результате ракетного удара со стороны ВСУ по набережной нашего города шесть человек с осколочными ранениями доставлены в больницы Херсона", - сообщается в Telegram-канале минздрава области.Раненые - в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают пострадавшим все необходимую медицинскую помощь. Все пациенты - гражданские, уточнили в минздраве.
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херсон
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херсон, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
21:10 26.09.2022 (обновлено: 21:14 26.09.2022)
 
Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне выросло до шести

Минздрав: число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне выросло до шести

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинского ракетного обстрела по гражданской переправе в Херсоне выросло до шести, один человек погиб, сообщили в минздраве области.
Украинские войска ранее нанесли ракетный удар по причалу гражданской переправы в центре Херсона. Ракета упала в районе баржи, которая используется как причал гражданской паромной переправы через Днепр. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости со ссылкой на работающих на месте трагедии медиков, один человек погиб, четверо были ранены.
"По состоянию на 20.15 26 сентября 2022 года, в результате ракетного удара со стороны ВСУ по набережной нашего города шесть человек с осколочными ранениями доставлены в больницы Херсона", - сообщается в Telegram-канале минздрава области.
Раненые - в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают пострадавшим все необходимую медицинскую помощь. Все пациенты - гражданские, уточнили в минздраве.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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