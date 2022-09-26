https://ria.ru/20220926/khakery-1819411172.html

"Злые русские хакеры" опубликовали сведения о 1500 украинских разведчиках

"Злые русские хакеры" опубликовали сведения о 1500 украинских разведчиках - РИА Новости, 26.09.2022

"Злые русские хакеры" опубликовали сведения о 1500 украинских разведчиках

Хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила на сайте "Немезида" сведения о более чем полутора тысячах сотрудников Cлужбы внешней разведки... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T07:07

2022-09-26T07:07

2022-09-26T15:31

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила на сайте "Немезида" сведения о более чем полутора тысячах сотрудников Cлужбы внешней разведки Украины. Актуальность информации подтвердил источник РИА Новости в правоохранительных органах. В частности, это данные представителей разведки, действующих прикрытием посольств в двух десятках стран. В списке как активно поддерживающие Украину США, Франция, Италия, Германия, Польша, так и государства, занимающие более сдержанную позицию: Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР, Таджикистан и другие.Кроме того, хакеры обнародовали данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, а также рассекретили более 40 мест базирования подразделений украинской СВР, в том числе одно законспирированное учебное заведение.Как пояснили хакеры, они получили доступ к базе данных сотрудников МИД и Службы внешней разведки Украины, сопоставили их и нашли совпадения.Группировка RaHDIt и раньше выкладывала в открытый доступ информацию о сотрудниках украинских спецслужб. В июне хакеры опубликовали данные 700 работников СБУ, а в начале июля — Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. В начале спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов.

https://ria.ru/20220729/khakery-1805933577.html

https://ria.ru/20220811/khakery-1808792268.html

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