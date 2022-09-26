https://ria.ru/20220926/kbr-1819547454.html

Средневековый замок и "Город мертвых": чем удивит Кабардино-Балкария

Средневековый замок и "Город мертвых": чем удивит Кабардино-Балкария - РИА Новости, 26.09.2022

Средневековый замок и "Город мертвых": чем удивит Кабардино-Балкария

Чаще всего туристы приезжают в Кабардино-Балкарию, чтобы подняться на Эльбрус: летом — полюбоваться природой, зимой — покататься со склонов на сноубордах или... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:58

2022-09-26T16:58

2022-09-26T17:37

фото

туризм

туризм

достопримечательности

туристы

эльбрус

еда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819541754_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_d442132722c8d0e7e1fb0a18e767ce2d.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Чаще всего туристы приезжают в Кабардино-Балкарию, чтобы подняться на Эльбрус: летом — полюбоваться природой, зимой — покататься со склонов на сноубордах или лыжах. Однако горы — не единственная гордость республики. О том, что еще посмотреть и попробовать в регионе, — в фотоленте Ria.ru.

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, туризм, достопримечательности, туристы, эльбрус, еда, авиабилеты, впечатления - туризм, куда поехать, что посмотреть , кабардино-балкарская республика (кбр)