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Средневековый замок и "Город мертвых": чем удивит Кабардино-Балкария - РИА Новости, 26.09.2022
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Туризм
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Средневековый замок и "Город мертвых": чем удивит Кабардино-Балкария
Средневековый замок и "Город мертвых": чем удивит Кабардино-Балкария - РИА Новости, 26.09.2022
Средневековый замок и "Город мертвых": чем удивит Кабардино-Балкария
Чаще всего туристы приезжают в Кабардино-Балкарию, чтобы подняться на Эльбрус: летом — полюбоваться природой, зимой — покататься со склонов на сноубордах или... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:58
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фото
туризм
туризм
достопримечательности
туристы
эльбрус
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Чаще всего туристы приезжают в Кабардино-Балкарию, чтобы подняться на Эльбрус: летом — полюбоваться природой, зимой — покататься со склонов на сноубордах или лыжах. Однако горы — не единственная гордость республики. О том, что еще посмотреть и попробовать в регионе, — в фотоленте Ria.ru.
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16:58 26.09.2022 (обновлено: 17:37 26.09.2022)
 
Средневековый замок и "Город мертвых": чем удивит Кабардино-Балкария

Эксперты рассказали, что посмотреть за пару дней в Кабардино-Балкарии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Чаще всего туристы приезжают в Кабардино-Балкарию, чтобы подняться на Эльбрус: летом — полюбоваться природой, зимой — покататься со склонов на сноубордах или лыжах. Однако горы — не единственная гордость республики. О том, что еще посмотреть и попробовать в регионе, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Кабардино-Балкария — республика совсем небольшая, ее площадь — меньше 13 квадратных километров. Зато все достопримечательности собраны в одном месте, и неспешно осмотреть их можно за пару-тройку дней.

Урочище Кюннюм и сторожевая башня Абай-Кала в Кабардино-Балкарской республике
1 из 8

Кабардино-Балкария — республика совсем небольшая, ее площадь — меньше 13 квадратных километров. Зато все достопримечательности собраны в одном месте, и неспешно осмотреть их можно за пару-тройку дней.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Самым интересным местом региона считают Верхнюю Балкарию. Сюда стоит ехать, чтобы посмотреть руины древних аулов. Кюннюм — один из таких. До наших дней, правда, сохранилась только сторожевая башня Абай-Кала, остальные постройки — восстановленные.

Вид на реку Донгуз-Орун-Баксан и Большой Кавказкий хребет в Кабардино-Балкарской республике
2 из 8

Самым интересным местом региона считают Верхнюю Балкарию. Сюда стоит ехать, чтобы посмотреть руины древних аулов. Кюннюм — один из таких. До наших дней, правда, сохранилась только сторожевая башня Абай-Кала, остальные постройки — восстановленные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Если проедете чуть дальше в сторону границы с Грузией, дорога упрется в пограничный пункт. Нужно показать российский паспорт и назвать цель визита (например: "Едем к долине нарзанов"). Пара километров по грунтовке, и вы в царстве нетронутой природы, чем-то напоминающей Карелию. Справа — шумная горная речка, сверху — заснеженные пики гор, по сторонам пасутся дикие лошади. Уникальное и самобытное место!

Подъемник на склон Эльбруса в Кабардино-Балкарской республике
3 из 8

Если проедете чуть дальше в сторону границы с Грузией, дорога упрется в пограничный пункт. Нужно показать российский паспорт и назвать цель визита (например: "Едем к долине нарзанов"). Пара километров по грунтовке, и вы в царстве нетронутой природы, чем-то напоминающей Карелию. Справа — шумная горная речка, сверху — заснеженные пики гор, по сторонам пасутся дикие лошади. Уникальное и самобытное место!

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

"Город мертвых" Эльтюбю — не менее интересная достопримечательность — как природная, так и историческая. Табличка у входа гласит, что в родовых склепах — захоронения XI-XVIII веков. Сверху открывается потрясающий панорамный вид на Чегемское ущелье. А внизу, в одноименном ауле, до сих пор живут люди. Кстати, именно здесь Сергей Бодров младший снимал свой фильм "Война".

Девушка фотографируется в городе Мертвых около поселка Эльтюбю в Кабардино-Балкарской республике
4 из 8

"Город мертвых" Эльтюбю — не менее интересная достопримечательность — как природная, так и историческая. Табличка у входа гласит, что в родовых склепах — захоронения XI-XVIII веков. Сверху открывается потрясающий панорамный вид на Чегемское ущелье. А внизу, в одноименном ауле, до сих пор живут люди. Кстати, именно здесь Сергей Бодров младший снимал свой фильм "Война".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

По дороге к Эльтюбю или обратно остановитесь у каскада Чегемских водопадов. Они расположены в удивительном месте: если поднять голову вверх, кажется, будто горы, возвышающиеся по обеим сторонам ущелья, соприкасаются друг с другом. Туристов здесь всегда очень много, поэтому лучше приезжать утром.

Чегемские водопады в Кабардино-Балкарской республики
5 из 8

По дороге к Эльтюбю или обратно остановитесь у каскада Чегемских водопадов. Они расположены в удивительном месте: если поднять голову вверх, кажется, будто горы, возвышающиеся по обеим сторонам ущелья, соприкасаются друг с другом. Туристов здесь всегда очень много, поэтому лучше приезжать утром.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На фотосессию отправляйтесь в стоящий на воде средневековый замок Шато-Эркен. Его построили в 2012 году. Первый владелец — Тембулат Эркенов, занимавшийся виноделием. Ухоженная территория, беседки, скульптуры, виноградники — отовсюду здесь веет Францией. Сейчас тут часто проходят свадьбы и торжественные банкеты.

Частный замок Шато Эркен в поселке Черная Речка Кабардино-Балкарской республики
6 из 8

На фотосессию отправляйтесь в стоящий на воде средневековый замок Шато-Эркен. Его построили в 2012 году. Первый владелец — Тембулат Эркенов, занимавшийся виноделием. Ухоженная территория, беседки, скульптуры, виноградники — отовсюду здесь веет Францией. Сейчас тут часто проходят свадьбы и торжественные банкеты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Нельзя приехать в республику и не попробовать национальные блюда. Буквально в каждом кафе вам предложат хычины (лепешки с сыром и картофелем) и айран. А на рынках — мушмулу, черемшу, кизил и облепиху.

Полет белоголового сипа около поселка Эльтюбю в Кабардино-Балкарской республике
7 из 8

Нельзя приехать в республику и не попробовать национальные блюда. Буквально в каждом кафе вам предложат хычины (лепешки с сыром и картофелем) и айран. А на рынках — мушмулу, черемшу, кизил и облепиху.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Добираться до Кабардино-Балкарии удобнее всего на самолете. Авиабилеты из Москвы в Нальчик стоят от 3500 рублей с человека в одну сторону. Время в пути — чуть больше 3,5 часа.

Люди на восточном склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарской республике
8 из 8

Добираться до Кабардино-Балкарии удобнее всего на самолете. Авиабилеты из Москвы в Нальчик стоят от 3500 рублей с человека в одну сторону. Время в пути — чуть больше 3,5 часа.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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