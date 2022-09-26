Средневековый замок и "Город мертвых": чем удивит Кабардино-Балкария

Эксперты рассказали, что посмотреть за пару дней в Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария — республика совсем небольшая, ее площадь — меньше 13 квадратных километров. Зато все достопримечательности собраны в одном месте, и неспешно осмотреть их можно за пару-тройку дней.
Кабардино-Балкария — республика совсем небольшая, ее площадь — меньше 13 квадратных километров. Зато все достопримечательности собраны в одном месте, и неспешно осмотреть их можно за пару-тройку дней.
Самым интересным местом региона считают Верхнюю Балкарию. Сюда стоит ехать, чтобы посмотреть руины древних аулов. Кюннюм — один из таких. До наших дней, правда, сохранилась только сторожевая башня Абай-Кала, остальные постройки — восстановленные.
Самым интересным местом региона считают Верхнюю Балкарию. Сюда стоит ехать, чтобы посмотреть руины древних аулов. Кюннюм — один из таких. До наших дней, правда, сохранилась только сторожевая башня Абай-Кала, остальные постройки — восстановленные.
Если проедете чуть дальше в сторону границы с Грузией, дорога упрется в пограничный пункт. Нужно показать российский паспорт и назвать цель визита (например: "Едем к долине нарзанов"). Пара километров по грунтовке, и вы в царстве нетронутой природы, чем-то напоминающей Карелию. Справа — шумная горная речка, сверху — заснеженные пики гор, по сторонам пасутся дикие лошади. Уникальное и самобытное место!
Если проедете чуть дальше в сторону границы с Грузией, дорога упрется в пограничный пункт. Нужно показать российский паспорт и назвать цель визита (например: "Едем к долине нарзанов"). Пара километров по грунтовке, и вы в царстве нетронутой природы, чем-то напоминающей Карелию. Справа — шумная горная речка, сверху — заснеженные пики гор, по сторонам пасутся дикие лошади. Уникальное и самобытное место!
"Город мертвых" Эльтюбю — не менее интересная достопримечательность — как природная, так и историческая. Табличка у входа гласит, что в родовых склепах — захоронения XI-XVIII веков. Сверху открывается потрясающий панорамный вид на Чегемское ущелье. А внизу, в одноименном ауле, до сих пор живут люди. Кстати, именно здесь Сергей Бодров младший снимал свой фильм "Война".
"Город мертвых" Эльтюбю — не менее интересная достопримечательность — как природная, так и историческая. Табличка у входа гласит, что в родовых склепах — захоронения XI-XVIII веков. Сверху открывается потрясающий панорамный вид на Чегемское ущелье. А внизу, в одноименном ауле, до сих пор живут люди. Кстати, именно здесь Сергей Бодров младший снимал свой фильм "Война".
По дороге к Эльтюбю или обратно остановитесь у каскада Чегемских водопадов. Они расположены в удивительном месте: если поднять голову вверх, кажется, будто горы, возвышающиеся по обеим сторонам ущелья, соприкасаются друг с другом. Туристов здесь всегда очень много, поэтому лучше приезжать утром.
По дороге к Эльтюбю или обратно остановитесь у каскада Чегемских водопадов. Они расположены в удивительном месте: если поднять голову вверх, кажется, будто горы, возвышающиеся по обеим сторонам ущелья, соприкасаются друг с другом. Туристов здесь всегда очень много, поэтому лучше приезжать утром.
На фотосессию отправляйтесь в стоящий на воде средневековый замок Шато-Эркен. Его построили в 2012 году. Первый владелец — Тембулат Эркенов, занимавшийся виноделием. Ухоженная территория, беседки, скульптуры, виноградники — отовсюду здесь веет Францией. Сейчас тут часто проходят свадьбы и торжественные банкеты.
На фотосессию отправляйтесь в стоящий на воде средневековый замок Шато-Эркен. Его построили в 2012 году. Первый владелец — Тембулат Эркенов, занимавшийся виноделием. Ухоженная территория, беседки, скульптуры, виноградники — отовсюду здесь веет Францией. Сейчас тут часто проходят свадьбы и торжественные банкеты.
Нельзя приехать в республику и не попробовать национальные блюда. Буквально в каждом кафе вам предложат хычины (лепешки с сыром и картофелем) и айран. А на рынках — мушмулу, черемшу, кизил и облепиху.
Нельзя приехать в республику и не попробовать национальные блюда. Буквально в каждом кафе вам предложат хычины (лепешки с сыром и картофелем) и айран. А на рынках — мушмулу, черемшу, кизил и облепиху.
Добираться до Кабардино-Балкарии удобнее всего на самолете. Авиабилеты из Москвы в Нальчик стоят от 3500 рублей с человека в одну сторону. Время в пути — чуть больше 3,5 часа.
Добираться до Кабардино-Балкарии удобнее всего на самолете. Авиабилеты из Москвы в Нальчик стоят от 3500 рублей с человека в одну сторону. Время в пути — чуть больше 3,5 часа.