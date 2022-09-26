https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819631849.html

В Казахстане окажут содействие приезжающим в страну россиянам

В Казахстане окажут содействие приезжающим в страну россиянам - РИА Новости, 26.09.2022

В Казахстане окажут содействие приезжающим в страну россиянам

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил государственным органам оказывать содействие прибывающим в страну гражданам России, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:22

2022-09-26T19:22

2022-09-26T19:22

в мире

алихан смаилов

казахстан

евразийский экономический союз

россия

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АЛМА-АТА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил государственным органам оказывать содействие прибывающим в страну гражданам России, сообщила пресс-служба правительства республики.Смаилов в понедельник провел совещание по актуальным вопросам миграции, на котором рассмотрена ситуация с увеличением числа приезжих из России.По информации пресс-службы, премьер-министр подчеркнул, что для недопущения социальной напряженности в регионах центральным и местным госорганам нужно усилить координацию действий."Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья", - сказал Смаилов, которого цитирует пресс-служба.По его словам, всем государственным структурам в рамках своей компетенции нужно провести разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью сторон, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для этого будут открыты горячие линии.Кроме того, премьер-министр поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств."Премьер-министр также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов (Центры обслуживания населения - ред.) путем открытия дополнительных окон обслуживания", - сообщается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220926/granitsa-1819563001.html

https://ria.ru/20220925/kazakhstan-1819376507.html

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в мире, алихан смаилов, казахстан, евразийский экономический союз, россия