https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819631849.html
В Казахстане окажут содействие приезжающим в страну россиянам
В Казахстане окажут содействие приезжающим в страну россиянам - РИА Новости, 26.09.2022
В Казахстане окажут содействие приезжающим в страну россиянам
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил государственным органам оказывать содействие прибывающим в страну гражданам России, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:22
2022-09-26T19:22
2022-09-26T19:22
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алихан смаилов
казахстан
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россия
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АЛМА-АТА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил государственным органам оказывать содействие прибывающим в страну гражданам России, сообщила пресс-служба правительства республики.Смаилов в понедельник провел совещание по актуальным вопросам миграции, на котором рассмотрена ситуация с увеличением числа приезжих из России.По информации пресс-службы, премьер-министр подчеркнул, что для недопущения социальной напряженности в регионах центральным и местным госорганам нужно усилить координацию действий."Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья", - сказал Смаилов, которого цитирует пресс-служба.По его словам, всем государственным структурам в рамках своей компетенции нужно провести разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью сторон, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для этого будут открыты горячие линии.Кроме того, премьер-министр поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств."Премьер-министр также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов (Центры обслуживания населения - ред.) путем открытия дополнительных окон обслуживания", - сообщается в пресс-релизе.
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в мире, алихан смаилов, казахстан, евразийский экономический союз, россия
В мире, Алихан Смаилов, Казахстан, Евразийский экономический союз, Россия
В Казахстане окажут содействие приезжающим в страну россиянам
Премьер Казахстана Смаилов поручил оказывать содействие приезжающим в страну россиянам
АЛМА-АТА, 26 сен - РИА Новости.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил государственным органам оказывать содействие прибывающим в страну гражданам России, сообщила
пресс-служба правительства республики.
Смаилов в понедельник провел совещание по актуальным вопросам миграции, на котором рассмотрена ситуация с увеличением числа приезжих из России.
По информации пресс-службы, премьер-министр подчеркнул, что для недопущения социальной напряженности в регионах центральным и местным госорганам нужно усилить координацию действий.
"Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС
. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья", - сказал Смаилов, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, всем государственным структурам в рамках своей компетенции нужно провести разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью сторон, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для этого будут открыты горячие линии.
Кроме того, премьер-министр поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств.
"Премьер-министр также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов (Центры обслуживания населения - ред.) путем открытия дополнительных окон обслуживания", - сообщается в пресс-релизе.