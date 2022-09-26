https://ria.ru/20220926/izrail-1819453157.html

Полиция Израиля задержала участников беспорядков на Храмовой горе

Полиция Израиля задержала участников беспорядков на Храмовой горе - РИА Новости, 26.09.2022

Полиция Израиля задержала участников беспорядков на Храмовой горе

Беспорядки продолжались минувшей ночью и рано утром на Храмовой горе в Иерусалиме, протестующие бросали камни и фейерверки в полицейских, двое нарушителей были... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:10

2022-09-26T11:10

2022-09-26T11:10

религия

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иерусалим

религия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен – РИА Новости. Беспорядки продолжались минувшей ночью и рано утром на Храмовой горе в Иерусалиме, протестующие бросали камни и фейерверки в полицейских, двое нарушителей были задержаны, сообщила пресс-служба полиции Израиля."Рано утром несколько десятков участников беспорядков начали скандировать подстрекательства и предпринимать хулиганские действия в районе Львиных ворот в Старом городе Иерусалима, при этом некоторые забрасывали камнями полицейских, которые работали для поддержания безопасности и порядка. Полицейские иерусалимского округа задержали в этом районе во время акции двух подозреваемых, которые бросали камни в силовиков", - говорится в сообщении.Также отмечается, что ночью несколько молодых людей заперлись в мечети на Храмовой горе, а утром запускали из здания фейерверки. В настоящее время порядок восстановлен, посещения Храмовой горы и молитвы проходят в обычном режиме.Правоохранители отмечают, что не произошло никаких изменений в многолетней практике посещений Храмовой горы и порядка молитв на ней, вопреки утверждениям, распространяемым в последнее время в соцсетях."Это ложные публикации, призванные ввести общественность в заблуждение и распространяемые с целью нагнетания обстановки", - утверждается в сообщении полиции. Ведомство призывает не слушать "фейковые новости и пропаганду, которая в основном распространяется в социальных сетях враждебными элементами с корыстными целями".В Израиле с вечера 25-го по 27 сентября отмечается праздник Рош ха-Шана – наступление нового 5783 года по иудейскому календарю.

https://ria.ru/20220605/ierusalim-1793273152.html

https://ria.ru/20220726/izrail-1804837917.html

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Никита Бизин

израиль, иерусалим, религия