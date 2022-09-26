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Число погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17 человек - РИА Новости, 26.09.2022
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Число погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17 человек
Число погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17 человек - РИА Новости, 26.09.2022
Число погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17 человек
Число жертв в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 17, сообщается на сайте главы Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T22:21
2022-09-26T23:38
происшествия
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
сергей кравцов
александр хинштейн
госдума рф
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УФА, 26 сен — РИА Новости. Число жертв в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 17, сообщается на сайте главы Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета."Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", — говорится в заявлении.Утром 26 сентября в школу № 88 в Ижевске ворвался ее бывший учений, мужчина 1988 года рождения. Он открыл стрельбе, а затем покончил с собой. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, преступник стоял на психиатрическом учете и страдал от шизофрении. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.Следственный комитет завел уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". В Удмуртии объявили четырехдневный траур.
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происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске, сергей кравцов, александр хинштейн, госдума рф
Происшествия, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске, Сергей Кравцов, Александр Хинштейн, Госдума РФ
22:21 26.09.2022 (обновлено: 23:38 26.09.2022)
 
Число погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17 человек

СК сообщил об увеличении числа погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске до 17

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкЛюди возлагают цветы и игрушки у школы № 88 Ижевска
Люди возлагают цветы и игрушки у школы № 88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Люди возлагают цветы и игрушки у школы № 88 Ижевска
Читать ria.ru в
УФА, 26 сен — РИА Новости. Число жертв в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 17, сообщается на сайте главы Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета.
"Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", — говорится в заявлении.
Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Утром 26 сентября в школу № 88 в Ижевске ворвался ее бывший учений, мужчина 1988 года рождения. Он открыл стрельбе, а затем покончил с собой. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, преступник стоял на психиатрическом учете и страдал от шизофрении. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.
Следственный комитет завел уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия".
В Удмуртии объявили четырехдневный траур.
Автомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2022 годах
 
ПроисшествияИжевскСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в школе в ИжевскеСергей КравцовАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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