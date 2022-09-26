https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819660840.html
Пострадавшим в Ижевске окажут психологическую помощь, заявила омбудсмен
Пострадавшим в Ижевске окажут психологическую помощь, заявила омбудсмен - РИА Новости, 26.09.2022
Пострадавшим в Ижевске окажут психологическую помощь, заявила омбудсмен
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что пострадавшим в Ижевске требуется помощь психологов, им будет оказана адресная... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T22:18
2022-09-26T22:18
2022-09-26T22:56
здоровье - общество
мария львова-белова
ижевск
стрельба в школе в ижевске
россия
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ИЖЕВСК, 26 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что пострадавшим в Ижевске требуется помощь психологов, им будет оказана адресная помощь."Что касается помощи федерального уполномоченного, конечно, она будет оказана адресно всем тем, кому это необходимо, я сейчас буквально из больницы, общалась и с детьми, и родителями. Мы понимаем, что они сейчас находятся в шоке, а дальше потребуется адресная помощь по разным вопросам. Вся медицинская помощь детям уже оказана на сегодняшний момент, мы понимаем, что дальше нужно лечить их душевное состояние", - сообщила Львова-Белова.Она рассказала, что встретилась с детьми, пострадавшими в ходе стрельбы, среди которых были те, на чьих глазах погибли их одноклассники и учителя."Нам еще предстоит работать со специалистами, помощь будет оказана и сейчас уже по итогу моей встречи часть моментов мы взяли на контроль", - добавила Львова-Белова.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
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здоровье - общество, мария львова-белова, ижевск, стрельба в школе в ижевске, россия
Здоровье - Общество, Мария Львова-Белова, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Россия
22:18 26.09.2022 (обновлено: 22:56 26.09.2022)
Пострадавшим в Ижевске окажут психологическую помощь, заявила омбудсмен
Детский омбудсмен Львова-Белова: пострадавшим в Ижевске окажут психологическую помощь
ИЖЕВСК, 26 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что пострадавшим в Ижевске требуется помощь психологов, им будет оказана адресная помощь.
"Что касается помощи федерального уполномоченного, конечно, она будет оказана адресно всем тем, кому это необходимо, я сейчас буквально из больницы, общалась и с детьми, и родителями. Мы понимаем, что они сейчас находятся в шоке, а дальше потребуется адресная помощь по разным вопросам. Вся медицинская помощь детям уже оказана на сегодняшний момент, мы понимаем, что дальше нужно лечить их душевное состояние", - сообщила Львова-Белова.
Она рассказала, что встретилась с детьми, пострадавшими в ходе стрельбы, среди которых были те, на чьих глазах погибли их одноклассники и учителя.
"Нам еще предстоит работать со специалистами, помощь будет оказана и сейчас уже по итогу моей встречи часть моментов мы взяли на контроль", - добавила Львова-Белова.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
Стрельба в школе в Ижевске
1 из 7
Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
2 из 7
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
3 из 7
По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.
4 из 7
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
5 из 7
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
6 из 7
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
7 из 7
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.
1 из 7
Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
2 из 7
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
3 из 7
По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.
4 из 7
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
5 из 7
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
6 из 7
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
7 из 7
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.