https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819660840.html

Пострадавшим в Ижевске окажут психологическую помощь, заявила омбудсмен

Пострадавшим в Ижевске окажут психологическую помощь, заявила омбудсмен - РИА Новости, 26.09.2022

Пострадавшим в Ижевске окажут психологическую помощь, заявила омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что пострадавшим в Ижевске требуется помощь психологов, им будет оказана адресная... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T22:18

2022-09-26T22:18

2022-09-26T22:56

здоровье - общество

мария львова-белова

ижевск

стрельба в школе в ижевске

россия

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ИЖЕВСК, 26 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что пострадавшим в Ижевске требуется помощь психологов, им будет оказана адресная помощь."Что касается помощи федерального уполномоченного, конечно, она будет оказана адресно всем тем, кому это необходимо, я сейчас буквально из больницы, общалась и с детьми, и родителями. Мы понимаем, что они сейчас находятся в шоке, а дальше потребуется адресная помощь по разным вопросам. Вся медицинская помощь детям уже оказана на сегодняшний момент, мы понимаем, что дальше нужно лечить их душевное состояние", - сообщила Львова-Белова.Она рассказала, что встретилась с детьми, пострадавшими в ходе стрельбы, среди которых были те, на чьих глазах погибли их одноклассники и учителя."Нам еще предстоит работать со специалистами, помощь будет оказана и сейчас уже по итогу моей встречи часть моментов мы взяли на контроль", - добавила Львова-Белова.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819657035.html

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здоровье - общество, мария львова-белова, ижевск, стрельба в школе в ижевске, россия