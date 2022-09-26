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Трое детей находятся в критическом состоянии после теракта в ижевской школе

Трое детей находятся в критическом состоянии после теракта в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022

Трое детей находятся в критическом состоянии после теракта в ижевской школе

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что трое детей находятся в критическом состоянии после трагедии в Ижевске. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:42

2022-09-26T21:42

2022-09-26T21:49

происшествия

здоровье - общество

михаил мурашко

ижевск

россия

стрельба в школе в ижевске

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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что трое детей находятся в критическом состоянии после трагедии в Ижевске."Наиболее таких критических детей сейчас, за жизнь которых мы переживаем, трое", - сказал Мурашко журналистам.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

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происшествия, здоровье - общество, михаил мурашко, ижевск, россия, стрельба в школе в ижевске