https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819639607.html

Состояние 12 пострадавших при стрельбе в Ижевске оценивается как тяжелое

Состояние 12 пострадавших при стрельбе в Ижевске оценивается как тяжелое - РИА Новости, 26.09.2022

Состояние 12 пострадавших при стрельбе в Ижевске оценивается как тяжелое

В больницах Ижевска под наблюдением врачей находятся 23 человека, пострадавших при стрельбе в школе, состояние 12 пациентов оценивается как тяжелое, сообщило... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:54

2022-09-26T19:54

2022-09-26T20:21

ижевск

россия

стрельба в школе в ижевске

происшествия

михаил мурашко

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В больницах Ижевска под наблюдением врачей находятся 23 человека, пострадавших при стрельбе в школе, состояние 12 пациентов оценивается как тяжелое, сообщило Министерство здравоохранения России в Telegram-канале."В настоящий момент под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести", — говорится в заявлении.Министр здравоохранения Михаил Мурашко по прибытии в Ижевск провел совещание об оказании медицинской помощи пострадавшим, сейчас он обходит пациентов для принятия решения о тактике лечения и необходимости санитарной эвакуации в федеральные центры, уточнило ведомство.Утром в понедельник школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что нападавший имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете.По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения.Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК.В Удмуртии объявили траур.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819638644.html

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ижевск, россия, стрельба в школе в ижевске, происшествия, михаил мурашко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф