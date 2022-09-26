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Состояние 12 пострадавших при стрельбе в Ижевске оценивается как тяжелое - РИА Новости, 26.09.2022
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Состояние 12 пострадавших при стрельбе в Ижевске оценивается как тяжелое
Состояние 12 пострадавших при стрельбе в Ижевске оценивается как тяжелое - РИА Новости, 26.09.2022
Состояние 12 пострадавших при стрельбе в Ижевске оценивается как тяжелое
В больницах Ижевска под наблюдением врачей находятся 23 человека, пострадавших при стрельбе в школе, состояние 12 пациентов оценивается как тяжелое, сообщило... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:54
2022-09-26T20:21
ижевск
россия
стрельба в школе в ижевске
происшествия
михаил мурашко
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В больницах Ижевска под наблюдением врачей находятся 23 человека, пострадавших при стрельбе в школе, состояние 12 пациентов оценивается как тяжелое, сообщило Министерство здравоохранения России в Telegram-канале."В настоящий момент под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести", — говорится в заявлении.Министр здравоохранения Михаил Мурашко по прибытии в Ижевск провел совещание об оказании медицинской помощи пострадавшим, сейчас он обходит пациентов для принятия решения о тактике лечения и необходимости санитарной эвакуации в федеральные центры, уточнило ведомство.Утром в понедельник школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что нападавший имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете.По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения.Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК.В Удмуртии объявили траур.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819638644.html
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ижевск, россия, стрельба в школе в ижевске, происшествия, михаил мурашко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Ижевск, Россия, Стрельба в школе в Ижевске, Происшествия, Михаил Мурашко, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
19:54 26.09.2022 (обновлено: 20:21 26.09.2022)
 
Состояние 12 пострадавших при стрельбе в Ижевске оценивается как тяжелое

Минздрав заявил о тяжелом состоянии 12 человек, раненных при стрельбе в школе в Ижевске

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В больницах Ижевска под наблюдением врачей находятся 23 человека, пострадавших при стрельбе в школе, состояние 12 пациентов оценивается как тяжелое, сообщило Министерство здравоохранения России в Telegram-канале.
"В настоящий момент под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести", — говорится в заявлении.
Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Михаил Мурашко по прибытии в Ижевск провел совещание об оказании медицинской помощи пострадавшим, сейчас он обходит пациентов для принятия решения о тактике лечения и необходимости санитарной эвакуации в федеральные центры, уточнило ведомство.
Утром в понедельник школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что нападавший имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете.
По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения.
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 19:49
При стрельбе в ижевской школе погибли три учителя
Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК.
В Удмуртии объявили траур.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 11:37
Случаи стрельбы на военных объектах в России в 2015-2022 годах
 
ИжевскРоссияСтрельба в школе в ИжевскеПроисшествияМихаил МурашкоАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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