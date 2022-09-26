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Охрану в школе №88 в Ижевске обеспечивал ЧОП по договору - РИА Новости, 26.09.2022
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Охрану в школе №88 в Ижевске обеспечивал ЧОП по договору
Охрану в школе №88 в Ижевске обеспечивал ЧОП по договору - РИА Новости, 26.09.2022
Охрану в школе №88 в Ижевске обеспечивал ЧОП по договору
Охрану в ижевской школе, где произошла стрельба, обеспечивало частное охранное предприятие по договору, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:43
2022-09-26T14:43
происшествия
александр бречалов
ижевск
стрельба в школе в ижевске
россия
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Охрану в ижевской школе, где произошла стрельба, обеспечивало частное охранное предприятие по договору, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов."По моей информации, охрану обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором. Вы знаете, в прошлом году выделили необходимые средства на то, чтобы наши объекты были обеспечены круглосуточной охраной. Поэтому все необходимые меры, мы считаем, делаем", - сказал Бречалов журналистам.Он рассказал, что один охранник был убит непосредственно у входа в школу, а затем и второй.По его словам, сегодня учебу отменили во всех школах Ижевска, их проверили на безопасность.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик 1988 года рождения открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
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происшествия, александр бречалов, ижевск, стрельба в школе в ижевске, россия
Происшествия, Александр Бречалов, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Россия
14:43 26.09.2022
 
Охрану в школе №88 в Ижевске обеспечивал ЧОП по договору

Глава Удмуртии Бречалов: охрану в школе №88 в Ижевске обеспечивал ЧОП по договору

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкОхранник
Охранник - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Охранник. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 26 сен – РИА Новости. Охрану в ижевской школе, где произошла стрельба, обеспечивало частное охранное предприятие по договору, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"По моей информации, охрану обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором. Вы знаете, в прошлом году выделили необходимые средства на то, чтобы наши объекты были обеспечены круглосуточной охраной. Поэтому все необходимые меры, мы считаем, делаем", - сказал Бречалов журналистам.
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:24
Устроившего стрельбу в школе в Ижевске посмертно проверят на вменяемость
Он рассказал, что один охранник был убит непосредственно у входа в школу, а затем и второй.
По его словам, сегодня учебу отменили во всех школах Ижевска, их проверили на безопасность.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик 1988 года рождения открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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ПроисшествияАлександр БречаловИжевскСтрельба в школе в ИжевскеРоссия
 
 
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