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Охрану в школе №88 в Ижевске обеспечивал ЧОП по договору

Охрану в школе №88 в Ижевске обеспечивал ЧОП по договору - РИА Новости, 26.09.2022

Охрану в школе №88 в Ижевске обеспечивал ЧОП по договору

Охрану в ижевской школе, где произошла стрельба, обеспечивало частное охранное предприятие по договору, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:43

2022-09-26T14:43

2022-09-26T14:43

происшествия

александр бречалов

ижевск

стрельба в школе в ижевске

россия

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УФА, 26 сен – РИА Новости. Охрану в ижевской школе, где произошла стрельба, обеспечивало частное охранное предприятие по договору, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов."По моей информации, охрану обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором. Вы знаете, в прошлом году выделили необходимые средства на то, чтобы наши объекты были обеспечены круглосуточной охраной. Поэтому все необходимые меры, мы считаем, делаем", - сказал Бречалов журналистам.Он рассказал, что один охранник был убит непосредственно у входа в школу, а затем и второй.По его словам, сегодня учебу отменили во всех школах Ижевска, их проверили на безопасность.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик 1988 года рождения открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.

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