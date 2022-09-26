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Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
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Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП в ижевской школе,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:14
2022-09-26T14:14
происшествия
ижевск
вячеслав володин
стрельба в школе в ижевске
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП в ижевской школе, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов"."Страшная трагедия в ижевской школе, погибли и пострадали дети. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводятся слова Володина в сообщении.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
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происшествия, ижевск, вячеслав володин, стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Ижевск, Вячеслав Володин, Стрельба в школе в Ижевске
14:14 26.09.2022
 
Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

Спикер ГД Володин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Ижевске

© РИА Новости / Сергей КузнецовАвтомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП в ижевской школе, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов".
"Страшная трагедия в ижевской школе, погибли и пострадали дети. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводятся слова Володина в сообщении.
В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияИжевскВячеслав ВолодинСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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