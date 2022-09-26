https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819523127.html

Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП в ижевской школе,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:14

2022-09-26T14:14

2022-09-26T14:14

происшествия

ижевск

вячеслав володин

стрельба в школе в ижевске

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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП в ижевской школе, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов"."Страшная трагедия в ижевской школе, погибли и пострадали дети. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводятся слова Володина в сообщении.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.

ижевск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, вячеслав володин, стрельба в школе в ижевске