https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819520882.html

Подозреваемый в стрельбе в Ижевске состоял на учете в психдиспансере

Подозреваемый в стрельбе в Ижевске состоял на учете в психдиспансере - РИА Новости, 26.09.2022

Подозреваемый в стрельбе в Ижевске состоял на учете в психдиспансере

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в школе Ижевска, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:07

2022-09-26T14:07

2022-09-26T14:20

ижевск

стрельба в школе в ижевске

александр бречалов

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УФА, 26 сен – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в стрельбе в школе Ижевска, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур"Человек, который это сделал, Казанцев Артем из Ижевска, находился на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал Бречалов журналистам.Он рассказал, что мужчина первым в школе выстрелил в охранника, а в итоге покончил жизнь самоубийством. "Сейчас следователи проводят мероприятия по месту его жительства", - добавил глава региона.

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ижевск, стрельба в школе в ижевске, александр бречалов