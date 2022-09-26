https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819511471.html

В Кремле призвали проанализировать эффективность мер безопасности в школах

В Кремле призвали проанализировать эффективность мер безопасности в школах - РИА Новости, 26.09.2022

В Кремле призвали проанализировать эффективность мер безопасности в школах

Эффективность существующих мер безопасности в школах нужно проанализировать с учетом трагедии в Ижевске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:35

2022-09-26T13:35

2022-09-26T13:35

общество

ижевск

россия

дмитрий песков

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Эффективность существующих мер безопасности в школах нужно проанализировать с учетом трагедии в Ижевске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас мы не можем дать такую оценку. Безусловно, эта информация обобщается, введен в действие целый ряд норм и правил обеспечения безопасности. Безусловно, эффективность предстоит проанализировать с учетом произошедшего", - сказал Песков журналистам.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.

ижевск

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ижевск, россия, дмитрий песков, стрельба в школе в ижевске