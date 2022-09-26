https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819506376.html

Путин скорбит из-за гибели людей при стрельбе в ижевской школе

Путин скорбит из-за гибели людей при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022

Путин скорбит из-за гибели людей при стрельбе в ижевской школе

Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, где был совершен теракт, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:22

2022-09-26T13:22

2022-09-26T13:38

происшествия

владимир путин

ижевск

стрельба в школе в ижевске

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, где был совершен теракт, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.

ижевск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир путин, ижевск, стрельба в школе в ижевске, дмитрий песков