Рейтинг@Mail.ru
Путин скорбит из-за гибели людей при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819506376.html
Путин скорбит из-за гибели людей при стрельбе в ижевской школе
Путин скорбит из-за гибели людей при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022
Путин скорбит из-за гибели людей при стрельбе в ижевской школе
Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, где был совершен теракт, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:22
2022-09-26T13:38
происшествия
владимир путин
ижевск
стрельба в школе в ижевске
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470741_0:179:3322:2048_1920x0_80_0_0_df7e89bc35191d251aad3185b8e7919e.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, где был совершен теракт, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470741_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1093caffb85773366e45977eec6654f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимир путин, ижевск, стрельба в школе в ижевске, дмитрий песков
Происшествия, Владимир Путин, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Дмитрий Песков
13:22 26.09.2022 (обновлено: 13:38 26.09.2022)
 
Путин скорбит из-за гибели людей при стрельбе в ижевской школе

Песков заявил, что Путин глубоко скорбит из-за гибели людей при стрельбе в школе в Ижевске

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, где был совершен теракт, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Трагические новости из Ижевска, президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт", - сказал Песков журналистам.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияВладимир ПутинИжевскСтрельба в школе в ИжевскеДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала