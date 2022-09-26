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Власти помогут родным погибших и пострадавшим при стрельбе в Ижевске

Власти помогут родным погибших и пострадавшим при стрельбе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Власти помогут родным погибших и пострадавшим при стрельбе в Ижевске

Родным погибших и пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска будет оказана вся необходимая помощь, сообщил полномочный представитель президента РФ в Приволжском... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:58

2022-09-26T12:58

2022-09-26T12:58

происшествия

стрельба в школе в ижевске

ижевск

игорь комаров

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 26 сен – РИА Новости. Родным погибших и пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска будет оказана вся необходимая помощь, сообщил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур."Сегодня произошла огромная трагедия. В результате бесчеловечной и жестокой акции погибли дети, сотрудники, получили ранения ученики школы №88 города Ижевска. Все страна скорбит вместе с вами. Искренне соболезную и желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Безусловно, будет оказана вся необходимая помощь родным погибших и пострадавшим", - говорится в обращении Комарова, размещенном на сайте главы Удмуртии.

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Ольга Фомченкова

происшествия, стрельба в школе в ижевске, ижевск, игорь комаров, удмуртская республика (удмуртия)