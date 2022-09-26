https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819465766.html
Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске
Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске
Уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске, где погибли девять человек, сообщили РИА... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:43
2022-09-26T11:43
2022-09-26T12:43
происшествия
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске, где погибли девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву, его личность сейчас устанавливают. По последним данным, погибли девять человек: два охранника, два учителя и пятеро учеников, число пострадавших уточняется."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом", "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему", - сказали в ведомстве.По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, расследованием займется центральный аппарат ведомства. Кроме того, по его же поручению на место ЧП выехали криминалисты Криминалистического центра СК России."Следователями СК России будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - подчеркнули в ведомстве.Для помощи всем пострадавшим Минздрав РФ направил в Ижевск группу специалистов, власти Удмуртии в свою очередь рассматривают вопрос о формах оказания поддержки семьям погибших и пострадавших. С сегодняшнего дня до четверга в Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html
ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба
Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба
2022-09-26T11:43
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске
11:43 26.09.2022 (обновлено: 12:43 26.09.2022)
Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске
Центральный аппарат СК будет расследовать дело о стрельбе в школе в Ижевске
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске, где погибли девять человек, сообщили
РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву, его личность сейчас устанавливают. По последним данным, погибли девять человек: два охранника, два учителя и пятеро учеников, число пострадавших уточняется.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом", "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему", - сказали в ведомстве.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина
, расследованием займется центральный аппарат ведомства. Кроме того, по его же поручению на место ЧП выехали криминалисты Криминалистического центра СК России.
Стрельба в школе в Ижевске
1 из 7
Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
2 из 7
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
3 из 7
По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.
4 из 7
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
5 из 7
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
6 из 7
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
7 из 7
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.
1 из 7
Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
2 из 7
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
3 из 7
По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.
4 из 7
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
5 из 7
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
6 из 7
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
7 из 7
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.
"Следователями СК России будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - подчеркнули в ведомстве.
Для помощи всем пострадавшим Минздрав РФ направил в Ижевск группу специалистов, власти Удмуртии в свою очередь рассматривают вопрос о формах оказания поддержки семьям погибших и пострадавших. С сегодняшнего дня до четверга в Удмуртии объявлен траур.