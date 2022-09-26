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Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
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Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске
Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске
Уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске, где погибли девять человек, сообщили РИА... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:43
2022-09-26T12:43
происшествия
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске, где погибли девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву, его личность сейчас устанавливают. По последним данным, погибли девять человек: два охранника, два учителя и пятеро учеников, число пострадавших уточняется."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом", "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему", - сказали в ведомстве.По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, расследованием займется центральный аппарат ведомства. Кроме того, по его же поручению на место ЧП выехали криминалисты Криминалистического центра СК России."Следователями СК России будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - подчеркнули в ведомстве.Для помощи всем пострадавшим Минздрав РФ направил в Ижевск группу специалистов, власти Удмуртии в свою очередь рассматривают вопрос о формах оказания поддержки семьям погибших и пострадавших. С сегодняшнего дня до четверга в Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html
ижевск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба
Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба
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происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске
11:43 26.09.2022 (обновлено: 12:43 26.09.2022)
 
Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске

Центральный аппарат СК будет расследовать дело о стрельбе в школе в Ижевске

© РИА Новости / Сергей КузнецовАвтомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске, где погибли девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву, его личность сейчас устанавливают. По последним данным, погибли девять человек: два охранника, два учителя и пятеро учеников, число пострадавших уточняется.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом", "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему", - сказали в ведомстве.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, расследованием займется центральный аппарат ведомства. Кроме того, по его же поручению на место ЧП выехали криминалисты Криминалистического центра СК России.
Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
"Следователями СК России будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - подчеркнули в ведомстве.
Для помощи всем пострадавшим Минздрав РФ направил в Ижевск группу специалистов, власти Удмуртии в свою очередь рассматривают вопрос о формах оказания поддержки семьям погибших и пострадавших. С сегодняшнего дня до четверга в Удмуртии объявлен траур.
Автомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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