https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819465766.html

Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске

Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе в Ижевске

Уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске, где погибли девять человек, сообщили РИА... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:43

2022-09-26T11:43

2022-09-26T12:43

происшествия

ижевск

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске, где погибли девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву, его личность сейчас устанавливают. По последним данным, погибли девять человек: два охранника, два учителя и пятеро учеников, число пострадавших уточняется."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом", "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему", - сказали в ведомстве.По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, расследованием займется центральный аппарат ведомства. Кроме того, по его же поручению на место ЧП выехали криминалисты Криминалистического центра СК России."Следователями СК России будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - подчеркнули в ведомстве.Для помощи всем пострадавшим Минздрав РФ направил в Ижевск группу специалистов, власти Удмуртии в свою очередь рассматривают вопрос о формах оказания поддержки семьям погибших и пострадавших. С сегодняшнего дня до четверга в Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html

ижевск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба 2022-09-26T11:43 true PT0M31S

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Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске