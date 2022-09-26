https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819451415.html

Глава Удмуртии сообщил о самоубийстве напавшего на школу в Ижевске

Глава Удмуртии сообщил о самоубийстве напавшего на школу в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Глава Удмуртии сообщил о самоубийстве напавшего на школу в Ижевске

Человек, проникший в школу в Ижевске, покончил с собой, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:03

2022-09-26T11:03

2022-09-26T12:42

происшествия

ижевск

александр бречалов

стрельба в школе в ижевске

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УФА, 26 сен – РИА Новости. Человек, проникший в школу в Ижевске, покончил с собой, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.Ранее в МВД РФ сообщили, что в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. Отмечалось, что полицейские принимают меры к задержанию подозреваемого.Глава Удмуртии прибыл на место ЧП. В видеообращении, размещенном в его официальных аккаунтах в Telegram-канале и "ВКонтакте", он отметил, что, по его информации, нападавший покончил с собой.Как сообщил Бречалов, весь периметр школы оцеплен, на месте работают все экстренные службы.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819451633.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба 2022-09-26T11:03 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, александр бречалов, стрельба в школе в ижевске