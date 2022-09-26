https://ria.ru/20220926/italiya-1819480343.html

Коалиция Мелони в Италии одержала победу вопреки угрозам ЕС, заявила Ле Пен

Коалиция Мелони в Италии одержала победу вопреки угрозам ЕС, заявила Ле Пен - РИА Новости, 26.09.2022

Коалиция Мелони в Италии одержала победу вопреки угрозам ЕС, заявила Ле Пен

Правоцентристская коалиция во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони одержала победу вопреки угрозам антидемократического ЕС, заявила в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:20

2022-09-26T12:20

2022-09-26T12:20

в мире

италия

движение 5 звезд

выборы в италии

евросоюз

марин ле пен

маттео сальвини

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ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Правоцентристская коалиция во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони одержала победу вопреки угрозам антидемократического ЕС, заявила в понедельник лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен."Итальянский народ решил взять свою судьбу в свои руки, избрав патриотическое и суверенное правительство. Мои поздравления Джорджи Мелони и Маттео Сальвини, которые одержали эту великую победу, противостояв угрозам антидемократического и высокомерного Европейского Союза" - написала Ле Пен в своем Twitter.Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД.На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.

https://ria.ru/20220926/italiya-1819407225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, движение 5 звезд, выборы в италии, евросоюз, марин ле пен, маттео сальвини