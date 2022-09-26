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Коалиция Мелони в Италии одержала победу вопреки угрозам ЕС, заявила Ле Пен - РИА Новости, 26.09.2022
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Коалиция Мелони в Италии одержала победу вопреки угрозам ЕС, заявила Ле Пен
Коалиция Мелони в Италии одержала победу вопреки угрозам ЕС, заявила Ле Пен - РИА Новости, 26.09.2022
Коалиция Мелони в Италии одержала победу вопреки угрозам ЕС, заявила Ле Пен
Правоцентристская коалиция во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони одержала победу вопреки угрозам антидемократического ЕС, заявила в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:20
2022-09-26T12:20
в мире
италия
движение 5 звезд
выборы в италии
евросоюз
марин ле пен
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ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Правоцентристская коалиция во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони одержала победу вопреки угрозам антидемократического ЕС, заявила в понедельник лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен."Итальянский народ решил взять свою судьбу в свои руки, избрав патриотическое и суверенное правительство. Мои поздравления Джорджи Мелони и Маттео Сальвини, которые одержали эту великую победу, противостояв угрозам антидемократического и высокомерного Европейского Союза" - написала Ле Пен в своем Twitter.Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД.На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.
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в мире, италия, движение 5 звезд, выборы в италии, евросоюз, марин ле пен, маттео сальвини
В мире, Италия, Движение 5 звезд, Выборы в Италии, Евросоюз, Марин Ле Пен, Маттео Сальвини
12:20 26.09.2022
 
Коалиция Мелони в Италии одержала победу вопреки угрозам ЕС, заявила Ле Пен

Ле Пен заявила, что коалиция Мелони в Италии одержала победу вопреки угрозам Евросоюза

© AP Photo / Gregorio BorgiaЛидер правой партии "Братья Италии" Джорджия Мелони держит плакат с надписью "Спасибо, Италия" в избирательном штабе своей партии в Риме
Лидер правой партии Братья Италии Джорджия Мелони держит плакат с надписью Спасибо, Италия в избирательном штабе своей партии в Риме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджия Мелони держит плакат с надписью "Спасибо, Италия" в избирательном штабе своей партии в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Правоцентристская коалиция во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони одержала победу вопреки угрозам антидемократического ЕС, заявила в понедельник лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
"Итальянский народ решил взять свою судьбу в свои руки, избрав патриотическое и суверенное правительство. Мои поздравления Джорджи Мелони и Маттео Сальвини, которые одержали эту великую победу, противостояв угрозам антидемократического и высокомерного Европейского Союза" - написала Ле Пен в своем Twitter.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 04:06
Глава МИД Италии не попадает в новый парламент
Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД.
На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.
Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.
Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.
Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 03:59
Лидер "Братьев Италии" заявила, что итальянцы "дали четкое указание"
 
В миреИталияДвижение 5 звездВыборы в ИталииЕвросоюзМарин Ле ПенМаттео Сальвини
 
 
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