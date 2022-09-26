https://ria.ru/20220926/iran-1819442705.html

Число погибших в ходе протестов в Иране выросло до 41, сообщили СМИ

Число погибших в ходе протестов в Иране выросло до 41, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2022

Число погибших в ходе протестов в Иране выросло до 41, сообщили СМИ

Иранское агентство Didar News со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщает, что число погибших в ходе протестов и беспорядков в стране после смерти... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:36

2022-09-26T10:36

2022-09-26T10:36

в мире

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

иран

сша

тегеран (город)

мид ирана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818530716_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_795008240c917a64f40f6d7e05f5ee64.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Иранское агентство Didar News со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщает, что число погибших в ходе протестов и беспорядков в стране после смерти Махсы Амини выросло до 41 человека.Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что США и европейские страны поддерживают беспорядки и протесты в Иране.В последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти Махсы Амини. В ходе них уже были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с помощью огнестрельного и холодного оружия, около 25 человек, как сообщают иранские СМИ, получили ранения. В социальных сетях появляются видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, за последние два дня были разбиты более 60 машин скорой помощи.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки. В понедельник к семье Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точной и беспристрастное разбирательство по делу Махсы.

https://ria.ru/20220925/parizh-1819392202.html

https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818788978.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, иран, сша, тегеран (город), мид ирана