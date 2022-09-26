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Число погибших в ходе протестов в Иране выросло до 41, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2022
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Число погибших в ходе протестов в Иране выросло до 41, сообщили СМИ
Число погибших в ходе протестов в Иране выросло до 41, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2022
Число погибших в ходе протестов в Иране выросло до 41, сообщили СМИ
Иранское агентство Didar News со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщает, что число погибших в ходе протестов и беспорядков в стране после смерти... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:36
2022-09-26T10:36
в мире
хосейн амир абдоллахиан
ибрахим раиси
иран
сша
тегеран (город)
мид ирана
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Иранское агентство Didar News со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщает, что число погибших в ходе протестов и беспорядков в стране после смерти Махсы Амини выросло до 41 человека.Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что США и европейские страны поддерживают беспорядки и протесты в Иране.В последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти Махсы Амини. В ходе них уже были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с помощью огнестрельного и холодного оружия, около 25 человек, как сообщают иранские СМИ, получили ранения. В социальных сетях появляются видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, за последние два дня были разбиты более 60 машин скорой помощи.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки. В понедельник к семье Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точной и беспристрастное разбирательство по делу Махсы.
https://ria.ru/20220925/parizh-1819392202.html
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, иран, сша, тегеран (город), мид ирана
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ибрахим Раиси, Иран, США, Тегеран (город), МИД Ирана
10:36 26.09.2022
 
Число погибших в ходе протестов в Иране выросло до 41, сообщили СМИ

Didar News: число погибших в ходе протестов и беспорядков в Иране выросло до 41 человека

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Иранское агентство Didar News со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщает, что число погибших в ходе протестов и беспорядков в стране после смерти Махсы Амини выросло до 41 человека.
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что США и европейские страны поддерживают беспорядки и протесты в Иране.
Сотрудники правоохранительных органов в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 22:15
В Париже полиция применила газ для разгона протестующих у посольства Ирана
В последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти Махсы Амини. В ходе них уже были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с помощью огнестрельного и холодного оружия, около 25 человек, как сообщают иранские СМИ, получили ранения. В социальных сетях появляются видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, за последние два дня были разбиты более 60 машин скорой помощи.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.
Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).
Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки. В понедельник к семье Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точной и беспристрастное разбирательство по делу Махсы.
Иранский полицейский в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 19:57
США ввели санкции против полиции нравов Ирана за нарушение прав женщин
 
В миреХосейн Амир АбдоллахианИбрахим РаисиИранСШАТегеран (город)МИД Ирана
 
 
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