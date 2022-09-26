https://ria.ru/20220926/informirovanie-1819448339.html
Мишустин призвал усилить информирование россиян
Мишустин призвал усилить информирование россиян - РИА Новости, 26.09.2022
Мишустин призвал усилить информирование россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить информирование россиян, оперативно отвечать на все вопросы, связанные с различными... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:55
2022-09-26T10:55
2022-09-26T10:55
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить информирование россиян, оперативно отвечать на все вопросы, связанные с различными жизненными ситуациями."Без сомнений, надо усилить информирование наших граждан. Мы должны оперативно отвечать на все возможные вопросы, которые связаны с различными жизненными ситуациями", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, правительство рф
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
Мишустин призвал усилить информирование россиян
Мишустин: необходимо усилить информирование россиян, оперативно отвечать на все вопросы