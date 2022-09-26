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Мишустин призвал усилить информирование россиян - РИА Новости, 26.09.2022
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Мишустин призвал усилить информирование россиян
Мишустин призвал усилить информирование россиян - РИА Новости, 26.09.2022
Мишустин призвал усилить информирование россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить информирование россиян, оперативно отвечать на все вопросы, связанные с различными... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:55
2022-09-26T10:55
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить информирование россиян, оперативно отвечать на все вопросы, связанные с различными жизненными ситуациями."Без сомнений, надо усилить информирование наших граждан. Мы должны оперативно отвечать на все возможные вопросы, которые связаны с различными жизненными ситуациями", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
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общество, михаил мишустин, россия, правительство рф
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
10:55 26.09.2022
 
Мишустин призвал усилить информирование россиян

Мишустин: необходимо усилить информирование россиян, оперативно отвечать на все вопросы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить информирование россиян, оперативно отвечать на все вопросы, связанные с различными жизненными ситуациями.
"Без сомнений, надо усилить информирование наших граждан. Мы должны оперативно отвечать на все возможные вопросы, которые связаны с различными жизненными ситуациями", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
 
ОбществоМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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