https://ria.ru/20220926/informirovanie-1819448339.html

Мишустин призвал усилить информирование россиян

Мишустин призвал усилить информирование россиян - РИА Новости, 26.09.2022

Мишустин призвал усилить информирование россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить информирование россиян, оперативно отвечать на все вопросы, связанные с различными... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:55

2022-09-26T10:55

2022-09-26T10:55

общество

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить информирование россиян, оперативно отвечать на все вопросы, связанные с различными жизненными ситуациями."Без сомнений, надо усилить информирование наших граждан. Мы должны оперативно отвечать на все возможные вопросы, которые связаны с различными жизненными ситуациями", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил мишустин, россия, правительство рф