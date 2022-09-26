https://ria.ru/20220926/ikao-1819411821.html

Макей: Канада не дала визы экспертам из Минска для заседания по Ryanair

Макей: Канада не дала визы экспертам из Минска для заседания по Ryanair - РИА Новости, 26.09.2022

Макей: Канада не дала визы экспертам из Минска для заседания по Ryanair

Канада не выдала визы белорусской делегации для участия в предстоящем заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по инциденту с самолетом... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T07:17

2022-09-26T07:17

2022-09-26T16:45

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международная организация гражданской авиации

ryanair

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Канада не выдала визы белорусской делегации для участия в предстоящем заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по инциденту с самолетом Ryanair - это сделано целенаправленно и свидетельствует о том, что канадские власти опасаются опровержения "домыслов, изложенных" в докладе по инциденту, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета оказался один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим Telegram-канала Роман Протасевич. При проверке документов его задержали и возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". В последствии совет ИКАО обнародовал доклад, в котором заявил, что сообщение о наличии бомбы на борту самолета Ryanair было "заведомо ложным" и его передали летному экипажу по указанию властей Белоруссии.Макей напомнил, что Минск считает опубликованный ранее доклад ИКАО надуманным и политизированным."Однако, к сожалению, канадские власти не выдали нашей делегации визы. Я убежден, что все это целенаправленно спланировано. Это говорит о том, что они просто опасаются услышать конкретные аргументы, опровергающие домыслы, изложенные в этом докладе", - подчеркнул он.Министр назвал такой шаг политизацией ситуации вокруг доклада.По его мнению, отказ пустить белорусских экспертов свидетельствует "о явно сфабрикованных вещах, сфабрикованных документах, сфабрикованном докладе".Макей напомнил, что эксперты, которые ранее приезжали в Белоруссию, не удосужились даже выслушать аргументы Минска и собрать всю информацию, которая необходима. Кроме того, по его словам, иностранные эксперты, посещавшие Белоруссию, не дали Минску возможность ознакомиться с той информацией, которую он запрашивал, "по сути дела умолчав о некоторых важных вещах, которые должны бы были быть отражены в этом докладе".Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>

https://ria.ru/20220925/politiki-1819355970.html

https://ria.ru/20220925/oon-1819354625.html

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