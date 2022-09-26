https://ria.ru/20220926/himars-1819633831.html

Украинские военные обстреляли Горловку из HIMARS

Украинские военные обстреляли Горловку из HIMARS - РИА Новости, 26.09.2022

Украинские военные обстреляли Горловку из HIMARS

Украинские войска выпустили по Горловке четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:32

2022-09-26T19:32

2022-09-26T19:45

специальная военная операция на украине

горловка

в мире

сцкк

донецкая народная республика

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сша

украина

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.07 - н.п. Краматорск – н.п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

сша

украина

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горловка, в мире, сцкк, донецкая народная республика, bae systems, сша, украина, lockheed martin