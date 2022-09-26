19:32 26.09.2022 (обновлено: 19:45 26.09.2022)
Украинские военные обстреляли Горловку из HIMARS
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили четыре снаряда из HIMARS по Горловке
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.07 - н.п. Краматорск – н.п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.