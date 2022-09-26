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ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР
ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 19 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 13 беспилотников, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:59
2022-09-26T11:59
2022-09-26T14:11
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
рсзо himars
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 19 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 13 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Уничтожены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также насёленных пунктов Сватово Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
11:59 26.09.2022 (обновлено: 14:11 26.09.2022)
ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР
Российские военные за сутки сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР