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ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/himars-1819474237.html
ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР
ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 19 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 13 беспилотников, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:59
2022-09-26T14:11
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
рсзо himars
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 19 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 13 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Уничтожены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также насёленных пунктов Сватово Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
россия
херсонская область
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россия, херсонская область , луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
11:59 26.09.2022 (обновлено: 14:11 26.09.2022)
 
ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР

Российские военные за сутки сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 19 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 13 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Уничтожены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также насёленных пунктов Сватово Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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