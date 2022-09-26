https://ria.ru/20220926/himars-1819474237.html

ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР

ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022

ВС России сбили 19 снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ЛНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 19 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 13 беспилотников, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:59

2022-09-26T11:59

2022-09-26T14:11

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

рсзо himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_0:89:2887:1713_1920x0_80_0_0_4976d34767606cc7239b1c2c216ea009.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 19 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 13 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Уничтожены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также насёленных пунктов Сватово Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

россия

херсонская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, херсонская область , луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, рсзо himars