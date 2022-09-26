https://ria.ru/20220926/himars-1819439490.html
США разместят в Латвии две установки HIMARS
США разместят в Латвии две установки HIMARS - РИА Новости, 26.09.2022
США разместят в Латвии две установки HIMARS
США разместят в Латвии два РСЗО HIMARS в рамках учений NAMEJS, чтобы "продемонстрировать быстрое развертывание" на восточном фланге НАТО, сообщается в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:26
2022-09-26T10:26
2022-09-26T18:46
сша
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латвия
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c-130 hercules
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. США разместят в Латвии два РСЗО HIMARS в рамках учений NAMEJS, чтобы "продемонстрировать быстрое развертывание" на восточном фланге НАТО, сообщается в пресс-релизе командования армии США в Европе и Африке."Командование армии США в Европе и Африке направит в Латвию две РСЗО M142 (HIMARS) и около десяти военнослужащих в поддержку национальных учений по проверке боевой готовности NAMEJS 26 сентября, чтобы продемонстрировать быстрое развертывание высокоточного оружия дальнего действия на восточном фланге НАТО", — сообщается в релизе.Как отмечается, РСЗО HIMARS и персонал будут развернуты одновременно в двух местах на территории Латвии, для этого будут задействованы два самолета C-130.
https://ria.ru/20220923/pvo-1818920111.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нато, латвия, в мире, европа, c-130 hercules
США, НАТО, Латвия, В мире, Европа, C-130 Hercules
10:26 26.09.2022 (обновлено: 18:46 26.09.2022)
США разместят в Латвии две установки HIMARS
США разместят в Латвии две установки HIMARS в рамках учений