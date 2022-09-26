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США разместят в Латвии две установки HIMARS - РИА Новости, 26.09.2022
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США разместят в Латвии две установки HIMARS
США разместят в Латвии две установки HIMARS - РИА Новости, 26.09.2022
США разместят в Латвии две установки HIMARS
США разместят в Латвии два РСЗО HIMARS в рамках учений NAMEJS, чтобы "продемонстрировать быстрое развертывание" на восточном фланге НАТО, сообщается в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:26
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сша
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латвия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. США разместят в Латвии два РСЗО HIMARS в рамках учений NAMEJS, чтобы "продемонстрировать быстрое развертывание" на восточном фланге НАТО, сообщается в пресс-релизе командования армии США в Европе и Африке."Командование армии США в Европе и Африке направит в Латвию две РСЗО M142 (HIMARS) и около десяти военнослужащих в поддержку национальных учений по проверке боевой готовности NAMEJS 26 сентября, чтобы продемонстрировать быстрое развертывание высокоточного оружия дальнего действия на восточном фланге НАТО", — сообщается в релизе.Как отмечается, РСЗО HIMARS и персонал будут развернуты одновременно в двух местах на территории Латвии, для этого будут задействованы два самолета C-130.
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сша, нато, латвия, в мире, европа, c-130 hercules
США, НАТО, Латвия, В мире, Европа, C-130 Hercules
10:26 26.09.2022 (обновлено: 18:46 26.09.2022)
 
США разместят в Латвии две установки HIMARS

США разместят в Латвии две установки HIMARS в рамках учений

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. США разместят в Латвии два РСЗО HIMARS в рамках учений NAMEJS, чтобы "продемонстрировать быстрое развертывание" на восточном фланге НАТО, сообщается в пресс-релизе командования армии США в Европе и Африке.
"Командование армии США в Европе и Африке направит в Латвию две РСЗО M142 (HIMARS) и около десяти военнослужащих в поддержку национальных учений по проверке боевой готовности NAMEJS 26 сентября, чтобы продемонстрировать быстрое развертывание высокоточного оружия дальнего действия на восточном фланге НАТО", — сообщается в релизе.
Как отмечается, РСЗО HIMARS и персонал будут развернуты одновременно в двух местах на территории Латвии, для этого будут задействованы два самолета C-130.
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СШАНАТОЛатвияВ миреЕвропаC-130 Hercules
 
 
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