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За три дня референдума на территорию ЛНР прилетело 62 ракеты HIMARS - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/himars-1819426482.html
За три дня референдума на территорию ЛНР прилетело 62 ракеты HIMARS
За три дня референдума на территорию ЛНР прилетело 62 ракеты HIMARS - РИА Новости, 26.09.2022
За три дня референдума на территорию ЛНР прилетело 62 ракеты HIMARS
За три дня референдума на территорию Луганской Народной Республики прилетело более 60 ракет американских РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими войсками, заявил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:29
2022-09-26T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
рсзо himars
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. За три дня референдума на территорию Луганской Народной Республики прилетело более 60 ракет американских РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими войсками, заявил журналистам глава МИД ЛНР Владислав Дейнего."За три дня референдума по населенным пунктам Луганской Народной Республики с украинской стороны прилетело 62 ракеты HIMARS американского производства", - сказал Дейнего.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, рсзо himars, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS, Референдум в Донбассе
09:29 26.09.2022
 
За три дня референдума на территорию ЛНР прилетело 62 ракеты HIMARS

Глава МИД Дейнего: за три дня референдума на территорию ЛНР прилетело 62 ракеты HIMARS

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. За три дня референдума на территорию Луганской Народной Республики прилетело более 60 ракет американских РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими войсками, заявил журналистам глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
"За три дня референдума по населенным пунктам Луганской Народной Республики с украинской стороны прилетело 62 ракеты HIMARS американского производства", - сказал Дейнего.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Мы готовы к любому сценарию": чего ждут в Донбассе
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARSРеферендум в Донбассе
 
 
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