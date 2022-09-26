https://ria.ru/20220926/himars-1819426482.html

За три дня референдума на территорию ЛНР прилетело 62 ракеты HIMARS

За три дня референдума на территорию ЛНР прилетело 62 ракеты HIMARS - РИА Новости, 26.09.2022

За три дня референдума на территорию ЛНР прилетело 62 ракеты HIMARS

За три дня референдума на территорию Луганской Народной Республики прилетело более 60 ракет американских РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими войсками, заявил... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:29

2022-09-26T09:29

2022-09-26T09:29

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

рсзо himars

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. За три дня референдума на территорию Луганской Народной Республики прилетело более 60 ракет американских РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими войсками, заявил журналистам глава МИД ЛНР Владислав Дейнего."За три дня референдума по населенным пунктам Луганской Народной Республики с украинской стороны прилетело 62 ракеты HIMARS американского производства", - сказал Дейнего.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, рсзо himars, референдум в донбассе