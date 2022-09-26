За три дня референдума на территорию ЛНР прилетело 62 ракеты HIMARS
Глава МИД Дейнего: за три дня референдума на территорию ЛНР прилетело 62 ракеты HIMARS
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. За три дня референдума на территорию Луганской Народной Республики прилетело более 60 ракет американских РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими войсками, заявил журналистам глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
"За три дня референдума по населенным пунктам Луганской Народной Республики с украинской стороны прилетело 62 ракеты HIMARS американского производства", - сказал Дейнего.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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