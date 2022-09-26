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Киргизия и Узбекистан начали процесс согласования границ - РИА Новости, 26.09.2022
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Киргизия и Узбекистан начали процесс согласования границ
Киргизия и Узбекистан начали процесс согласования границ - РИА Новости, 26.09.2022
Киргизия и Узбекистан начали процесс согласования границ
Киргизия и Узбекистан подписали протокол, позволяющий начать процедуру согласования границ между государствами, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:21
2022-09-26T14:26
в мире
киргизия
узбекистан
абдулла арипов
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БИШКЕК, 26 сен - РИА Новости. Киргизия и Узбекистан подписали протокол, позволяющий начать процедуру согласования границ между государствами, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского кабмина."Правительственными делегациями Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы подписан протокол совместного заседания…, который позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, документ был подписан председателем госкомитета национальной безопасности, заместителем председателя кабинета министров Киргизии Камчыбеком Ташиевым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.Отношения Киргизии и Узбекистана активизировались в 2017 году после почти десятилетия заметного охлаждения. В том же году стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу. В ноябре 2020 года стороны договорились ускорить процесс завершения делимитации границ.Протокол, подписанный в понедельник, 26 сентября, позволит полностью завершить процесс делимитации границ.
https://ria.ru/20220926/kirgiziya-1819486392.html
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в мире, киргизия, узбекистан, абдулла арипов
В мире, Киргизия, Узбекистан, Абдулла Арипов
14:21 26.09.2022 (обновлено: 14:26 26.09.2022)
 
Киргизия и Узбекистан начали процесс согласования границ

Киргизия и Узбекистан подписали протокол, позволяющий начать согласование границ

© AFP 2022 / Vyacheslav OseledkoЛюди на КПП границы Киргизии и Узбекистана
Люди на КПП границы Киргизии и Узбекистана - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / Vyacheslav Oseledko
Люди на КПП границы Киргизии и Узбекистана. Архивное фото
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БИШКЕК, 26 сен - РИА Новости. Киргизия и Узбекистан подписали протокол, позволяющий начать процедуру согласования границ между государствами, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского кабмина.
"Правительственными делегациями Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы подписан протокол совместного заседания…, который позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, документ был подписан председателем госкомитета национальной безопасности, заместителем председателя кабинета министров Киргизии Камчыбеком Ташиевым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Отношения Киргизии и Узбекистана активизировались в 2017 году после почти десятилетия заметного охлаждения. В том же году стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу. В ноябре 2020 года стороны договорились ускорить процесс завершения делимитации границ.
Протокол, подписанный в понедельник, 26 сентября, позволит полностью завершить процесс делимитации границ.
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