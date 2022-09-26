https://ria.ru/20220926/gosduma-1819594191.html

Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях мобилизованным 27 сентября

Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях мобилизованным 27 сентября - РИА Новости, 26.09.2022

Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях мобилизованным 27 сентября

Госдума рассмотрит на пленарном заседании 27 сентября поправки о трудовых гарантиях мобилизованным, сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:16

2022-09-26T17:16

2022-09-26T17:32

госдума рф

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

ярослав нилов

россия

общество

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума рассмотрит на пленарном заседании 27 сентября поправки о трудовых гарантиях мобилизованным, сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов."Госдума 27 сентября рассмотрит инициативы о трудовых гарантиях мобилизованных граждан (вопрос о сохранении рабочих мест), трудовой договор для таких граждан будет приостанавливаться. Место может занять другой сотрудник до момента возвращения мобилизованного", - сообщил Нилов РИА Новости.Также на политика ссылается канал комитета Госдумы по безопасности, он приводит его слова о том, что предусмотрены дополнительные гарантии также для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев – их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, выходные и праздничные дни."Кроме того, для них предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников", - отметил Нилов.Чтобы гарантировать сохранение рабочего места и возможность возвращения на него после завершения контракта, Государственная дума рассмотрит поправки в Трудовой кодекс, отметил политик по итогам Совета Госдумы.Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что аналогичные поправки будут внесены также в федеральный закон "О государственной гражданской службе"."Таким образом, вопросы сохранения рабочих мест будут решены в отношении всех категорий работающих граждан, которые призываются или добровольно поступают на военную службу в ходе частичной мобилизации", - приводит канал слова Пискарева.Политик отметил, что периоды военной службы призванных в ходе частичной мобилизации, а также оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, на основании контракта будут засчитываться в страховой стаж, необходимый для оформления страховой пенсии."При этом те граждане, кто заключил контракты о прохождении военной службы в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года и с кем были расторгнуты трудовые договоры, получат преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819596989.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, частичная мобилизация в россии, ярослав нилов, россия, общество, украина, вооруженные силы рф