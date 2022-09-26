https://ria.ru/20220926/gosduma-1819594191.html
Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях мобилизованным 27 сентября
Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях мобилизованным 27 сентября - РИА Новости, 26.09.2022
Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях мобилизованным 27 сентября
Госдума рассмотрит на пленарном заседании 27 сентября поправки о трудовых гарантиях мобилизованным, сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:16
2022-09-26T17:16
2022-09-26T17:32
госдума рф
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
ярослав нилов
россия
общество
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума рассмотрит на пленарном заседании 27 сентября поправки о трудовых гарантиях мобилизованным, сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов."Госдума 27 сентября рассмотрит инициативы о трудовых гарантиях мобилизованных граждан (вопрос о сохранении рабочих мест), трудовой договор для таких граждан будет приостанавливаться. Место может занять другой сотрудник до момента возвращения мобилизованного", - сообщил Нилов РИА Новости.Также на политика ссылается канал комитета Госдумы по безопасности, он приводит его слова о том, что предусмотрены дополнительные гарантии также для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев – их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, выходные и праздничные дни."Кроме того, для них предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников", - отметил Нилов.Чтобы гарантировать сохранение рабочего места и возможность возвращения на него после завершения контракта, Государственная дума рассмотрит поправки в Трудовой кодекс, отметил политик по итогам Совета Госдумы.Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что аналогичные поправки будут внесены также в федеральный закон "О государственной гражданской службе"."Таким образом, вопросы сохранения рабочих мест будут решены в отношении всех категорий работающих граждан, которые призываются или добровольно поступают на военную службу в ходе частичной мобилизации", - приводит канал слова Пискарева.Политик отметил, что периоды военной службы призванных в ходе частичной мобилизации, а также оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, на основании контракта будут засчитываться в страховой стаж, необходимый для оформления страховой пенсии."При этом те граждане, кто заключил контракты о прохождении военной службы в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года и с кем были расторгнуты трудовые договоры, получат преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819596989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, частичная мобилизация в россии, ярослав нилов, россия, общество, украина, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Ярослав Нилов, Россия, Общество, Украина, Вооруженные силы РФ
17:16 26.09.2022 (обновлено: 17:32 26.09.2022)
Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях мобилизованным 27 сентября
Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях мобилизованным 27 сентября
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума рассмотрит на пленарном заседании 27 сентября поправки о трудовых гарантиях мобилизованным, сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов.
"Госдума 27 сентября рассмотрит инициативы о трудовых гарантиях мобилизованных граждан (вопрос о сохранении рабочих мест), трудовой договор для таких граждан будет приостанавливаться. Место может занять другой сотрудник до момента возвращения мобилизованного", - сообщил Нилов РИА Новости.
Также на политика ссылается канал комитета Госдумы по безопасности, он приводит его слова о том, что предусмотрены дополнительные гарантии также для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев – их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, выходные и праздничные дни.
"Кроме того, для них предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников", - отметил Нилов.
Чтобы гарантировать сохранение рабочего места и возможность возвращения на него после завершения контракта, Государственная дума рассмотрит поправки в Трудовой кодекс, отметил политик по итогам Совета Госдумы.
Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
сообщил, что аналогичные поправки будут внесены также в федеральный закон "О государственной гражданской службе".
"Таким образом, вопросы сохранения рабочих мест будут решены в отношении всех категорий работающих граждан, которые призываются или добровольно поступают на военную службу в ходе частичной мобилизации", - приводит канал слова Пискарева.
Политик отметил, что периоды военной службы призванных в ходе частичной мобилизации, а также оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ
, на основании контракта будут засчитываться в страховой стаж, необходимый для оформления страховой пенсии.
"При этом те граждане, кто заключил контракты о прохождении военной службы в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года и с кем были расторгнуты трудовые договоры, получат преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя", - добавил парламентарий.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
1 из 13
На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.
2 из 13
В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.
3 из 13
Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.
4 из 13
У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.
5 из 13
Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.
6 из 13
Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.
7 из 13
Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.
8 из 13
Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.
9 из 13
Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.
10 из 13
Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".
11 из 13
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.
12 из 13
Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.
13 из 13
На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.
1 из 13
На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.
2 из 13
В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.
3 из 13
Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.
4 из 13
У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.
5 из 13
Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.
6 из 13
Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.
7 из 13
Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.
8 из 13
Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.
9 из 13
Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.
10 из 13
Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".
11 из 13
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.
12 из 13
Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.
13 из 13
На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.