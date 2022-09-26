https://ria.ru/20220926/gorlovka-1819454182.html

Женщина получила ранения при обстреле Горловки со стороны украинских войск

Женщина получила ранения при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 26.09.2022

Женщина получила ранения при обстреле Горловки со стороны украинских войск

Женщина ранена в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:12

2022-09-26T11:12

2022-09-26T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Женщина ранена в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в понедельник утром в результате обстрела украинскими войсками Центрально-Городского района Горловки пострадали двое детей."По уточненным данным, при обстреле вооруженными формированиями Украины пр-та Ленина в Горловке также ранена женщина 1987 года рождения, мама двоих пострадавших детей", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько