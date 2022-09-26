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В Горловке двое детей пострадали при обстреле со стороны украинских войскх
В Горловке двое детей пострадали при обстреле со стороны украинских войскх - РИА Новости, 26.09.2022
В Горловке двое детей пострадали при обстреле со стороны украинских войскх
Двое детей получили ранения при обстреле Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:10
2022-09-26T08:10
2022-09-26T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Двое детей получили ранения при обстреле Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."По предварительной информации, вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки (пр. Ленина) ранения получили двое детей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Горловке двое детей пострадали при обстреле со стороны украинских войскх
Мэр Приходько сообщил о ранении двух детей при украинском обстреле Горловки