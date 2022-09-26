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В Горловке двое детей пострадали при обстреле со стороны украинских войскх - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/gorlovka-1819414819.html
В Горловке двое детей пострадали при обстреле со стороны украинских войскх
В Горловке двое детей пострадали при обстреле со стороны украинских войскх - РИА Новости, 26.09.2022
В Горловке двое детей пострадали при обстреле со стороны украинских войскх
Двое детей получили ранения при обстреле Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:10
2022-09-26T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Двое детей получили ранения при обстреле Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."По предварительной информации, вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки (пр. Ленина) ранения получили двое детей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
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в мире, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:10 26.09.2022
 
В Горловке двое детей пострадали при обстреле со стороны украинских войскх

Мэр Приходько сообщил о ранении двух детей при украинском обстреле Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Двое детей получили ранения при обстреле Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"По предварительной информации, вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки (пр. Ленина) ранения получили двое детей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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21 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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