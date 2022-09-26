https://ria.ru/20220926/golosovanie-1819517432.html

Наблюдатель из Германии Вааб напишет книгу о конфликте в Донбассе

Наблюдатель из Германии Вааб напишет книгу о конфликте в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022

Наблюдатель из Германии Вааб напишет книгу о конфликте в Донбассе

Немецкий журналист и писатель Патрик Вааб рассказал РИА Новости о планах выпустить в следующем году книгу о конфликте на Украине, в которой хочет донести до... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:56

2022-09-26T13:56

2022-09-26T13:56

в мире

украина

россия

донбасс

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК (ДНР), 26 сен - РИА Новости. Немецкий журналист и писатель Патрик Вааб рассказал РИА Новости о планах выпустить в следующем году книгу о конфликте на Украине, в которой хочет донести до немецкой аудитории точки зрения всех сторон, именно поэтому сейчас он работает в Донбассе в качестве наблюдателя на референдуме о вхождении ДНР в состав России - в прошлом году он уже побывал на Западной Украине."В прошлом году я навестил друзей в западной части Украины и обнаружил, что реальность жизни в разных частях Украины сильно отличается от того, что рассказывают общественности немецкие СМИ, и именно по этой причине у меня возникла идея написать книгу. Причина, по которой я приехал в восточную часть Украины в этом году, в том, что я выучил из своего журналистского образования, что мы должны придерживаться принципа altera pars, что на латыни означает: "вы должны слышать противоположную сторону", - заявил Вааб.Он призвал все стороны придерживаться этого принципа в освещении текущих событий.По его словам, он не ожидает каких-либо проблем по возвращению в Германию из-за его работы на референдуме. Однако, по его словам, предвосхищает широкую дискуссию среди тех, кто еще не знает, что значит демократия.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, референдум в донбассе