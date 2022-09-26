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В Италии раскрыли план Байдена разделить Европу на две части - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/general-1819406303.html
В Италии раскрыли план Байдена разделить Европу на две части
В Италии раскрыли план Байдена разделить Европу на две части - РИА Новости, 26.09.2022
В Италии раскрыли план Байдена разделить Европу на две части
Президент США Джо Байден хочет разделить Европу и "обескровить" Россию, затягивая конфликт на Украине, заявил в беседе с L'Antidiplomatico бывший командующий... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T03:22
2022-09-26T03:22
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
украина
россия
нато
италия
евросоюз
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет разделить Европу и "обескровить" Россию, затягивая конфликт на Украине, заявил в беседе с L'Antidiplomatico бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини.Он также отметил, что многие члены международного сообщества разгадали замыслы Байдена.Генерал указал на аморальность планов хозяина Белого дома. Особенный контраст здесь усматривается по сравнению с позицией Москвы, которая изначально была настроена на скорейшее урегулирование ситуации на Украине, подчеркнул Бертолини.Военачальник назвал ситуацию на Украине "войной, которую США ведут через своих агентов-прокси". По его мнению, современные события стали продолжением противостояния между НАТО и соцблоком в XX веке, а их причина — традиционная настороженность Запада по отношению к России.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220925/razdel-1819263631.html
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в мире, джо байден, украина, россия, нато, италия, евросоюз, европа, марко бертолини
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Украина, Россия, НАТО, Италия, Евросоюз, Европа, Марко Бертолини
03:22 26.09.2022
 
В Италии раскрыли план Байдена разделить Европу на две части

Итальянский генерал Бертолини заявил о желании Байдена разделить Европу и ослабить Россию

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет разделить Европу и "обескровить" Россию, затягивая конфликт на Украине, заявил в беседе с L'Antidiplomatico бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини.
"Американский президент не столько хочет мира на Украине, сколько начала там "войны на истощение", которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые "западную" и "восточную" части — пусть и не с теми же границами, что во времена холодной войны", — сказал военачальник.
Он также отметил, что многие члены международного сообщества разгадали замыслы Байдена.
Генерал указал на аморальность планов хозяина Белого дома. Особенный контраст здесь усматривается по сравнению с позицией Москвы, которая изначально была настроена на скорейшее урегулирование ситуации на Украине, подчеркнул Бертолини.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 07:31Специальная военная операция на Украине
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Военачальник назвал ситуацию на Украине "войной, которую США ведут через своих агентов-прокси". По его мнению, современные события стали продолжением противостояния между НАТО и соцблоком в XX веке, а их причина — традиционная настороженность Запада по отношению к России.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
02:50Специальная военная операция на Украине
На Украине предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденУкраинаРоссияНАТОИталияЕвросоюзЕвропаМарко Бертолини
 
 
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