https://ria.ru/20220926/general-1819406303.html

В Италии раскрыли план Байдена разделить Европу на две части

В Италии раскрыли план Байдена разделить Европу на две части - РИА Новости, 26.09.2022

В Италии раскрыли план Байдена разделить Европу на две части

Президент США Джо Байден хочет разделить Европу и "обескровить" Россию, затягивая конфликт на Украине, заявил в беседе с L'Antidiplomatico бывший командующий... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T03:22

2022-09-26T03:22

2022-09-26T03:22

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

украина

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нато

италия

евросоюз

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет разделить Европу и "обескровить" Россию, затягивая конфликт на Украине, заявил в беседе с L'Antidiplomatico бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини.Он также отметил, что многие члены международного сообщества разгадали замыслы Байдена.Генерал указал на аморальность планов хозяина Белого дома. Особенный контраст здесь усматривается по сравнению с позицией Москвы, которая изначально была настроена на скорейшее урегулирование ситуации на Украине, подчеркнул Бертолини.Военачальник назвал ситуацию на Украине "войной, которую США ведут через своих агентов-прокси". По его мнению, современные события стали продолжением противостояния между НАТО и соцблоком в XX веке, а их причина — традиционная настороженность Запада по отношению к России.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220925/razdel-1819263631.html

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