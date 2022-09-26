В Италии раскрыли план Байдена разделить Европу на две части
Итальянский генерал Бертолини заявил о желании Байдена разделить Европу и ослабить Россию
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет разделить Европу и "обескровить" Россию, затягивая конфликт на Украине, заявил в беседе с L'Antidiplomatico бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини.
"Американский президент не столько хочет мира на Украине, сколько начала там "войны на истощение", которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые "западную" и "восточную" части — пусть и не с теми же границами, что во времена холодной войны", — сказал военачальник.
Он также отметил, что многие члены международного сообщества разгадали замыслы Байдена.
Генерал указал на аморальность планов хозяина Белого дома. Особенный контраст здесь усматривается по сравнению с позицией Москвы, которая изначально была настроена на скорейшее урегулирование ситуации на Украине, подчеркнул Бертолини.
Военачальник назвал ситуацию на Украине "войной, которую США ведут через своих агентов-прокси". По его мнению, современные события стали продолжением противостояния между НАТО и соцблоком в XX веке, а их причина — традиционная настороженность Запада по отношению к России.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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