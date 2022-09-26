https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html
Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии
Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии - РИА Новости, 26.09.2022
Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения, что "Газпром" с 1 октября снизит стоимость газа для республики, заявила она на брифинге в понедельник. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:51
2022-09-26T12:51
2022-09-26T12:51
россия
экономика
молдавия
майя санду
владимир путин
газпром
молдовагаз
шос
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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения, что "Газпром" с 1 октября снизит стоимость газа для республики, заявила она на брифинге в понедельник.Контракт "Газпрома" с "Молдовагазом" предусматривает наличие двух формул расчета цены на газ. С апреля по сентябрь стоимость складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март - 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% - уже на среднюю цену газа."В сфере энергетики у нас нет гарантий, что "Газпром" будет выполнять контракт с "Молдовагазом". Согласно этому контракту, с 1 октября цена на газ должна значительно сократиться для потребителей из Молдавии, это долг "Газпрома" соблюдать контрактные обязательства", - отметила Санду. Она подчеркнула, что власти готовы к любым сценариям, у граждан будет помощь правительства этой зимой.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. При этом они разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключение потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС в середине сентября заявлял, что "Газпром" и Россия всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газовым контрактам. Никаких сбоев здесь никогда не было и не будет, подчеркивал глава государства.
https://ria.ru/20220920/perevod-1818009858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, молдавия, майя санду, владимир путин, газпром, молдовагаз, шос
Россия, Экономика, Молдавия, Майя Санду, Владимир Путин, Газпром, Молдовагаз, ШОС
Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии
Президент Молдавии Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для республики
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения, что "Газпром" с 1 октября снизит стоимость газа для республики, заявила она на брифинге в понедельник.
Контракт "Газпрома" с "Молдовагазом
" предусматривает наличие двух формул расчета цены на газ. С апреля по сентябрь стоимость складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март - 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% - уже на среднюю цену газа.
"В сфере энергетики у нас нет гарантий, что "Газпром" будет выполнять контракт с "Молдовагазом". Согласно этому контракту, с 1 октября цена на газ должна значительно сократиться для потребителей из Молдавии, это долг "Газпрома" соблюдать контрактные обязательства", - отметила Санду. Она подчеркнула, что власти готовы к любым сценариям, у граждан будет помощь правительства этой зимой.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. При этом они разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключение потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
Президент РФ Владимир Путин
по итогам саммита ШОС
в середине сентября заявлял, что "Газпром" и Россия всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газовым контрактам. Никаких сбоев здесь никогда не было и не будет, подчеркивал глава государства.