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Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии - РИА Новости, 26.09.2022
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Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии
Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии - РИА Новости, 26.09.2022
Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения, что "Газпром" с 1 октября снизит стоимость газа для республики, заявила она на брифинге в понедельник. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:51
2022-09-26T12:51
россия
экономика
молдавия
майя санду
владимир путин
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения, что "Газпром" с 1 октября снизит стоимость газа для республики, заявила она на брифинге в понедельник.Контракт "Газпрома" с "Молдовагазом" предусматривает наличие двух формул расчета цены на газ. С апреля по сентябрь стоимость складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март - 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% - уже на среднюю цену газа."В сфере энергетики у нас нет гарантий, что "Газпром" будет выполнять контракт с "Молдовагазом". Согласно этому контракту, с 1 октября цена на газ должна значительно сократиться для потребителей из Молдавии, это долг "Газпрома" соблюдать контрактные обязательства", - отметила Санду. Она подчеркнула, что власти готовы к любым сценариям, у граждан будет помощь правительства этой зимой.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. При этом они разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключение потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС в середине сентября заявлял, что "Газпром" и Россия всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газовым контрактам. Никаких сбоев здесь никогда не было и не будет, подчеркивал глава государства.
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россия, экономика, молдавия, майя санду, владимир путин, газпром, молдовагаз, шос
Россия, Экономика, Молдавия, Майя Санду, Владимир Путин, Газпром, Молдовагаз, ШОС
12:51 26.09.2022
 
Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии

Президент Молдавии Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для республики

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения, что "Газпром" с 1 октября снизит стоимость газа для республики, заявила она на брифинге в понедельник.
Контракт "Газпрома" с "Молдовагазом" предусматривает наличие двух формул расчета цены на газ. С апреля по сентябрь стоимость складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март - 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% - уже на среднюю цену газа.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 03:18
"Молдовагаз": работаем над выплатой аванса за газ за сентябрь "Газпрому"
"В сфере энергетики у нас нет гарантий, что "Газпром" будет выполнять контракт с "Молдовагазом". Согласно этому контракту, с 1 октября цена на газ должна значительно сократиться для потребителей из Молдавии, это долг "Газпрома" соблюдать контрактные обязательства", - отметила Санду. Она подчеркнула, что власти готовы к любым сценариям, у граждан будет помощь правительства этой зимой.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. При этом они разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключение потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС в середине сентября заявлял, что "Газпром" и Россия всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газовым контрактам. Никаких сбоев здесь никогда не было и не будет, подчеркивал глава государства.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 06:08
Пушков отправил Санду за газом в "родную Румынию"
 
РоссияЭкономикаМолдавияМайя СандуВладимир ПутинГазпромМолдовагазШОС
 
 
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