https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html

Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии

Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии - РИА Новости, 26.09.2022

Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения, что "Газпром" с 1 октября снизит стоимость газа для республики, заявила она на брифинге в понедельник. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:51

2022-09-26T12:51

2022-09-26T12:51

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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения, что "Газпром" с 1 октября снизит стоимость газа для республики, заявила она на брифинге в понедельник.Контракт "Газпрома" с "Молдовагазом" предусматривает наличие двух формул расчета цены на газ. С апреля по сентябрь стоимость складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март - 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% - уже на среднюю цену газа."В сфере энергетики у нас нет гарантий, что "Газпром" будет выполнять контракт с "Молдовагазом". Согласно этому контракту, с 1 октября цена на газ должна значительно сократиться для потребителей из Молдавии, это долг "Газпрома" соблюдать контрактные обязательства", - отметила Санду. Она подчеркнула, что власти готовы к любым сценариям, у граждан будет помощь правительства этой зимой.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. При этом они разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключение потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС в середине сентября заявлял, что "Газпром" и Россия всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газовым контрактам. Никаких сбоев здесь никогда не было и не будет, подчеркивал глава государства.

https://ria.ru/20220920/perevod-1818009858.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, молдавия, майя санду, владимир путин, газпром, молдовагаз, шос