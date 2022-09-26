https://ria.ru/20220926/gaz-1819662161.html

Кишинев может попросить у Приднестровья предоплату за газ из Румынии

Кишинев может попросить у Приднестровья предоплату за газ из Румынии - РИА Новости, 26.09.2022

Кишинев может попросить у Приднестровья предоплату за газ из Румынии

Если "Газпром" прекратит в октябре подачу газа в Молдавию, Кишинев будет закупать его в Румынии, в этом случае Приднестровью придется внести аванс, заявил в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T22:33

2022-09-26T22:33

2022-09-26T22:33

экономика

андрей руденко

кишинев

молдавия

румыния

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КИШИНЕВ, 26 сен – РИА Новости. Если "Газпром" прекратит в октябре подачу газа в Молдавию, Кишинев будет закупать его в Румынии, в этом случае Приднестровью придется внести аванс, заявил в понедельник в телеэфире вице-премьер Андрей Спыну.В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием была аудиторская проверка предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на аудит с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Если правительство не успеет завершить аудит до 1 октября, "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию."У нас есть в резерве порядка 35 млн кубов газа. Если "Газпром" прекратит подачу газа, то на первое время мы воспользуемся нашим запасом. Часть его хранится в Румынии, часть - в Молдавии. Из Румынии газ поступит по газопроводу Яссы-Кишинев. В этом случае Приднестровье должно будет покупать газ по рыночной цене с предоплатой, как это делает остальная часть Молдавии. Мы будем вести переговоры с Тирасполем. Газ в Левобережье может поставляться как через сети "Молдовагаз", так и системы госпредприятия "Энергоком", - заявил Спыну в эфире телеканала PRO TV.Молдавский вице-премьер уточнил, что запасов газа может хватить на два месяца. В дальнейшем власти будут действовать согласно сценариям, "которые разработаны для различных случаев".Контракт "Газпрома" с "Молдовагазом" предусматривает наличие двух формул расчета цены на газ. С апреля по сентябрь стоимость складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март - 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% - уже на среднюю цену газа.Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок. Он подчеркнул, что российская сторона свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме, и в целом вопросы поставок газа в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".

https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html

https://ria.ru/20220926/davlenie-1819659125.html

https://ria.ru/20220925/moldaviya-1819337602.html

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экономика, андрей руденко, кишинев, молдавия, румыния