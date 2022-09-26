https://ria.ru/20220926/g20-1819581497.html

Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина на саммите G20

Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина на саммите G20 - РИА Новости, 26.09.2022

Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина на саммите G20

Руководитель администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно заявил, что его правительство готовится принять на саммите G20 глав всех стран, в том числе и... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:42

2022-09-26T16:42

2022-09-26T16:42

в мире

индонезия

бали

россия

большая двадцатка

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Руководитель администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно заявил, что его правительство готовится принять на саммите G20 глав всех стран, в том числе и президента России Владимира Путина, сообщает индонезийское агентство ANTARA."Он (президент Путин - ред.) дал нам обещание приехать. Поэтому мы рассчитываем принять его в рамках саммита. Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне", - сказал Хартоно. Он добавил, что вопрос, приедет ли Путин на саммит, "зависит от окончательной позиции российского лидера".По словам Хартоно, не исключено, что все страны, приглашенные Индонезией, физически будут представлены на саммите G20 в лице их лидеров. "Мы готовимся к присутствию абсолютно всех участников", - отметил руководитель администрации президента.Саммит G20 на Бали пройдет с 15 по 16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч, которые проходили в течение года на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию стран "двадцатки".

https://ria.ru/20220908/sammit-1815363783.html

https://ria.ru/20220916/g20-1817414603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индонезия, бали, россия, большая двадцатка, владимир путин