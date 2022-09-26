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Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина на саммите G20 - РИА Новости, 26.09.2022
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Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина на саммите G20
Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина на саммите G20 - РИА Новости, 26.09.2022
Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина на саммите G20
Руководитель администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно заявил, что его правительство готовится принять на саммите G20 глав всех стран, в том числе и... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:42
2022-09-26T16:42
в мире
индонезия
бали
россия
большая двадцатка
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Руководитель администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно заявил, что его правительство готовится принять на саммите G20 глав всех стран, в том числе и президента России Владимира Путина, сообщает индонезийское агентство ANTARA."Он (президент Путин - ред.) дал нам обещание приехать. Поэтому мы рассчитываем принять его в рамках саммита. Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне", - сказал Хартоно. Он добавил, что вопрос, приедет ли Путин на саммит, "зависит от окончательной позиции российского лидера".По словам Хартоно, не исключено, что все страны, приглашенные Индонезией, физически будут представлены на саммите G20 в лице их лидеров. "Мы готовимся к присутствию абсолютно всех участников", - отметил руководитель администрации президента.Саммит G20 на Бали пройдет с 15 по 16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч, которые проходили в течение года на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию стран "двадцатки".
https://ria.ru/20220908/sammit-1815363783.html
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в мире, индонезия, бали, россия, большая двадцатка, владимир путин
В мире, Индонезия, Бали, Россия, Большая двадцатка, Владимир Путин
16:42 26.09.2022
 
Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина на саммите G20

Глава администрации президента Хартоно: Индонезия готовится принять Путина на саммите G20

© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Photo Логотип G20 в Индонезии
Логотип G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Photo
Логотип G20 в Индонезии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Руководитель администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно заявил, что его правительство готовится принять на саммите G20 глав всех стран, в том числе и президента России Владимира Путина, сообщает индонезийское агентство ANTARA.
"Он (президент Путин - ред.) дал нам обещание приехать. Поэтому мы рассчитываем принять его в рамках саммита. Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне", - сказал Хартоно. Он добавил, что вопрос, приедет ли Путин на саммит, "зависит от окончательной позиции российского лидера".
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По словам Хартоно, не исключено, что все страны, приглашенные Индонезией, физически будут представлены на саммите G20 в лице их лидеров. "Мы готовимся к присутствию абсолютно всех участников", - отметил руководитель администрации президента.
Саммит G20 на Бали пройдет с 15 по 16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч, которые проходили в течение года на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию стран "двадцатки".
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В миреИндонезияБалиРоссияБольшая двадцаткаВладимир Путин
 
 
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