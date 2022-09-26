https://ria.ru/20220926/funt-1819415855.html

Курс фунта стерлингов к доллару опустился до исторического минимума

Курс фунта стерлингов к доллару опустился до исторического минимума - РИА Новости, 26.09.2022

Курс фунта стерлингов к доллару опустился до исторического минимума

Курс фунта стерлингов к доллару пробил исторический минимум, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:19

2022-09-26T08:19

2022-09-26T11:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

великобритания

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Курс фунта стерлингов к доллару пробил исторический минимум, свидетельствуют данные торгов.Так, примерно в 4:00 мск британская валюта опускалась до 1,0384 доллара — это наименьший показатель за всю историю (до этого низшей точкой было 1,054 доллара). Затем курс несколько вырос и к 8:00 мск фунт торговался на уровне 1,0555 доллара. При этом евро к доллару снижается c 0,969 до 0,9635 доллара, а курс доллара к иене растет со 143,32 до 144,06 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,68 процента, до 113,95 пункта.По мнению аналитиков, на курс фунта стерлингов влияет обеспокоенность инвесторов масштабами краткосрочных потребностей британского правительства в финансировании. Речь идет о плане поддержки национальной экономики стоимостью 60 миллиардов фунтов стерлингов, который представил в парламенте глава Минфина Квази Квартенг. Помимо этого, Квартенг объявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий.

https://ria.ru/20220924/benzin-1819198249.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, великобритания