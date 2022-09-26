08:19 26.09.2022 (обновлено: 11:50 26.09.2022)
Курс фунта стерлингов к доллару опустился до исторического минимума
Курс фунта стерлингов опускался на торгах до 1,04 доллара, пробив исторический минимум
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМонеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Курс фунта стерлингов к доллару пробил исторический минимум, свидетельствуют данные торгов.
Так, примерно в 4:00 мск британская валюта опускалась до 1,0384 доллара — это наименьший показатель за всю историю (до этого низшей точкой было 1,054 доллара). Затем курс несколько вырос и к 8:00 мск фунт торговался на уровне 1,0555 доллара.
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При этом евро к доллару снижается c 0,969 до 0,9635 доллара, а курс доллара к иене растет со 143,32 до 144,06 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,68 процента, до 113,95 пункта.
По мнению аналитиков, на курс фунта стерлингов влияет обеспокоенность инвесторов масштабами краткосрочных потребностей британского правительства в финансировании. Речь идет о плане поддержки национальной экономики стоимостью 60 миллиардов фунтов стерлингов, который представил в парламенте глава Минфина Квази Квартенг. Помимо этого, Квартенг объявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий.
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