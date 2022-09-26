https://ria.ru/20220926/fsin-1819539639.html
Путин назначил нового замглавы ФСИН
Путин назначил нового замглавы ФСИН - РИА Новости, 26.09.2022
Путин назначил нового замглавы ФСИН
Новым замглавы ФСИН назначен генерал Александр Матвеенко, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:56
2022-09-26T14:56
2022-09-26T15:01
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новым замглавы ФСИН назначен генерал Александр Матвеенко, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно данным на сайте ФСИН, ранее он занимал должность врио замдиректора службы. Таким образом, теперь он избавился от этой приставки - временно исполняющего обязанности."Назначить генерал-майора внутренней службы Матвеенко Александра Витальевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня подписания, 26 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика, владимир путин, россия
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Политика, Владимир Путин, Россия
14:56 26.09.2022 (обновлено: 15:01 26.09.2022)
Путин назначил нового замглавы ФСИН
Путин назначил генерал-майора внутренней службы Матвеенко замглавы ФСИН