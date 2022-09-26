https://ria.ru/20220926/fsin-1819539639.html

Путин назначил нового замглавы ФСИН

Путин назначил нового замглавы ФСИН - РИА Новости, 26.09.2022

Путин назначил нового замглавы ФСИН

Новым замглавы ФСИН назначен генерал Александр Матвеенко, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:56

2022-09-26T14:56

2022-09-26T15:01

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новым замглавы ФСИН назначен генерал Александр Матвеенко, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно данным на сайте ФСИН, ранее он занимал должность врио замдиректора службы. Таким образом, теперь он избавился от этой приставки - временно исполняющего обязанности."Назначить генерал-майора внутренней службы Матвеенко Александра Витальевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня подписания, 26 сентября.

https://ria.ru/20220924/mizintsev-1819144421.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика, владимир путин, россия