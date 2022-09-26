https://ria.ru/20220926/fsb-1819617211.html

ФСБ опубликовала видео с задержанным японским дипломатом

ФСБ опубликовала видео с задержанным японским дипломатом - РИА Новости, 26.09.2022

ФСБ опубликовала видео с задержанным японским дипломатом

Задержанный консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в нарушении российского законодательства, видеозапись этого признания... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:27

2022-09-26T18:27

2022-09-26T19:07

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

владивосток

приморский край

россия

япония

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Задержанный консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в нарушении российского законодательства, видеозапись этого признания обнародовала ФСБ."Сейчас понял", - так Тацунори ответил в Управлении ФСБ по Приморскому краю на вопрос, понимает ли он, что нарушил российские законы.О задержании с поличным Тацунори ФСБ сообщила в понедельник. Его поймали с поличным при получении сведений о влиянии санкций на ситуацию в Приморье. Тацунори объявлен persona non grata, по дипканалам японской стороне заявлен протест.На видео также показан фрагмент встречи консула с неизвестным человеком за столиком в ресторане.

https://ria.ru/20220704/vysylka-1800106521.html

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Собирал за деньги сведения": допрос задержанного японского дипломата Японский дипломат признается в нарушении российского законодательства 2022-09-26T18:27 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, владивосток, приморский край, россия, япония