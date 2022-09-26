https://ria.ru/20220926/fsb-1819617211.html
ФСБ опубликовала видео с задержанным японским дипломатом
ФСБ опубликовала видео с задержанным японским дипломатом - РИА Новости, 26.09.2022
ФСБ опубликовала видео с задержанным японским дипломатом
Задержанный консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в нарушении российского законодательства, видеозапись этого признания... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:27
2022-09-26T18:27
2022-09-26T19:07
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
владивосток
приморский край
россия
япония
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Задержанный консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в нарушении российского законодательства, видеозапись этого признания обнародовала ФСБ."Сейчас понял", - так Тацунори ответил в Управлении ФСБ по Приморскому краю на вопрос, понимает ли он, что нарушил российские законы.О задержании с поличным Тацунори ФСБ сообщила в понедельник. Его поймали с поличным при получении сведений о влиянии санкций на ситуацию в Приморье. Тацунори объявлен persona non grata, по дипканалам японской стороне заявлен протест.На видео также показан фрагмент встречи консула с неизвестным человеком за столиком в ресторане.
https://ria.ru/20220704/vysylka-1800106521.html
владивосток
приморский край
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япония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Собирал за деньги сведения": допрос задержанного японского дипломата
Японский дипломат признается в нарушении российского законодательства
2022-09-26T18:27
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, владивосток, приморский край, россия, япония
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия, Япония
18:27 26.09.2022 (обновлено: 19:07 26.09.2022)
ФСБ опубликовала видео с задержанным японским дипломатом
Задержанный консул Японии Тацунори признал вину в нарушении российского законодательства