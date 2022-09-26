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В ОП назвали Зеленского главным распространителем фейков о референдуме - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/feyki-1819581345.html
В ОП назвали Зеленского главным распространителем фейков о референдуме
В ОП назвали Зеленского главным распространителем фейков о референдуме - РИА Новости, 26.09.2022
В ОП назвали Зеленского главным распространителем фейков о референдуме
Главный распространитель фейков о референдуме на освобождённых территориях — Владимир Зеленский, а западная пресса легализует эти фейки своими публикациями,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:42
2022-09-26T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
общественная палата рф
александр малькевич
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Главный распространитель фейков о референдуме на освобождённых территориях — Владимир Зеленский, а западная пресса легализует эти фейки своими публикациями, считает первый заместитель председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."Главный распространитель фейков (о референдуме) — господин Зеленский... Эта чушь, эта гадость и ложь легализуются публикациями в западной прессе", — сказал Малькевич на пресс-брифинге по работе общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В разговоре с РИА Новости Малькевич уточнил, что Зеленский запускает фейки, которые за ним повторяют западные СМИ. "Он (Зеленский) является механизмом по запуску этих фейков, то есть, безусловно, это согласованная операция, там работает штаб по подготовке темников... Наиболее дикие и важные, как им кажется, заявления идут от Зеленского. Он их запускает, а дальше это тиражируют западные СМИ", — объяснил Малькевич.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819311875.html
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в мире, владимир зеленский, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, общественная палата рф, александр малькевич, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Общественная палата РФ, Александр Малькевич, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:42 26.09.2022
 
В ОП назвали Зеленского главным распространителем фейков о референдуме

Член ОП Малькевич назвал Зеленского главным распространителем фейков о референдуме

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Главный распространитель фейков о референдуме на освобождённых территориях — Владимир Зеленский, а западная пресса легализует эти фейки своими публикациями, считает первый заместитель председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
"Главный распространитель фейков (о референдуме) — господин Зеленский... Эта чушь, эта гадость и ложь легализуются публикациями в западной прессе", — сказал Малькевич на пресс-брифинге по работе общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Киев бьется в истерике и распространяет фейки о референдуме, заявил ЦИК ДНР
В разговоре с РИА Новости Малькевич уточнил, что Зеленский запускает фейки, которые за ним повторяют западные СМИ. "Он (Зеленский) является механизмом по запуску этих фейков, то есть, безусловно, это согласованная операция, там работает штаб по подготовке темников... Наиболее дикие и важные, как им кажется, заявления идут от Зеленского. Он их запускает, а дальше это тиражируют западные СМИ", — объяснил Малькевич.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеОбщественная палата РФАлександр МалькевичСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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