https://ria.ru/20220926/evropa-1819583836.html

ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе

ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе - РИА Новости, 26.09.2022

ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе

Ситуация с ценами на энергию и продовольствие в еврозоне будет ещё ухудшаться, сказала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в профильном... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:47

2022-09-26T16:47

2022-09-26T16:47

экономика

цены на нефть

кристин лагард

европейский центральный банк

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/94/1521409436_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_132ccfc0e5a47c94de478b2043c964cd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Ситуация с ценами на энергию и продовольствие в еврозоне будет ещё ухудшаться, сказала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в профильном комитете Европарламента."Более высокие цены на энергию и продовольствие давят в особенности на наиболее уязвимых жителей. И ситуация, как ожидается, ухудшится прежде чем стать лучше", - сказала она.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, кристин лагард, европейский центральный банк, евросоюз, санкции в отношении россии