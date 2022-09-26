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ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе - РИА Новости, 26.09.2022
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ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе
ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе - РИА Новости, 26.09.2022
ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе
Ситуация с ценами на энергию и продовольствие в еврозоне будет ещё ухудшаться, сказала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в профильном... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:47
2022-09-26T16:47
экономика
цены на нефть
кристин лагард
европейский центральный банк
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Ситуация с ценами на энергию и продовольствие в еврозоне будет ещё ухудшаться, сказала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в профильном комитете Европарламента."Более высокие цены на энергию и продовольствие давят в особенности на наиболее уязвимых жителей. И ситуация, как ожидается, ухудшится прежде чем стать лучше", - сказала она.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
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экономика, цены на нефть, кристин лагард, европейский центральный банк, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Кристин Лагард, Европейский центральный банк, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:47 26.09.2022
 
ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе

Глава ЕЦБ Лагард: ситуация с ценами на энергию и продовольствие в Европе будет ухудшаться

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава ЕЦБ Кристин Лагард
Глава ЕЦБ Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава ЕЦБ Кристин Лагард. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Ситуация с ценами на энергию и продовольствие в еврозоне будет ещё ухудшаться, сказала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в профильном комитете Европарламента.
"Более высокие цены на энергию и продовольствие давят в особенности на наиболее уязвимых жителей. И ситуация, как ожидается, ухудшится прежде чем стать лучше", - сказала она.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 10:11
В Венгрии заявили о колоссальном вреде Европе из-за антироссийских санкций
 
ЭкономикаЦены на нефтьКристин ЛагардЕвропейский центральный банкЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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