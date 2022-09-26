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ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе
ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе - РИА Новости, 26.09.2022
ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе
Ситуация с ценами на энергию и продовольствие в еврозоне будет ещё ухудшаться, сказала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в профильном... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:47
2022-09-26T16:47
2022-09-26T16:47
экономика
цены на нефть
кристин лагард
европейский центральный банк
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Ситуация с ценами на энергию и продовольствие в еврозоне будет ещё ухудшаться, сказала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в профильном комитете Европарламента."Более высокие цены на энергию и продовольствие давят в особенности на наиболее уязвимых жителей. И ситуация, как ожидается, ухудшится прежде чем стать лучше", - сказала она.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, кристин лагард, европейский центральный банк, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Кристин Лагард, Европейский центральный банк, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕЦБ ждет дальнейшего роста цен на энергию и продовольствие в Европе
Глава ЕЦБ Лагард: ситуация с ценами на энергию и продовольствие в Европе будет ухудшаться