https://ria.ru/20220926/evropa-1819458229.html
Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать
Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать - РИА Новости, 26.09.2022
Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать
Без уважения Минск не будет разговаривать с Западом, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер находится в России с... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:26
2022-09-26T11:26
2022-09-26T12:18
в мире
евросоюз
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
россия
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Без уважения Минск не будет разговаривать с Западом, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом, в ходе которого проходит его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным."Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас, к тем мы открыты. Но унижения никто не потерпит", - отметил Лукашенко. Кадры встречи транслирует телеканал "Россия 24". "Европа, если она очумела... Я про тех не говорю, за океаном... Пусть они думают. Я им три раза уже говорил: их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо, а у них есть то, что мы у них можем купить - технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения", - добавил белорусский лидер.Он отметил желание США доминировать в мире. "Мы же помним, как там в Америке, начиная с предыдущего президента... "Мы исключение!.." - корону на голову надел, "мы миром будем управлять". То продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям!" - подчеркнул Лукашенко."Без уважения мы с ними вообще разговаривать не будем. Мы же славяне! Унижения никто терпеть не будет, не говоря уже о России и Белоруссии. Россия – гигантская страна. Какие могут быть унижения?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.
https://ria.ru/20220917/belorussiya-1817573420.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия
В мире, Евросоюз, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Россия
11:26 26.09.2022 (обновлено: 12:18 26.09.2022)
Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать
Лукашенко заявил, что Минск не начнет разговаривать с Европой без уважения с ее стороны