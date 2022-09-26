https://ria.ru/20220926/evropa-1819458229.html

Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать

Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать - РИА Новости, 26.09.2022

Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать

Без уважения Минск не будет разговаривать с Западом, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер находится в России с... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:26

2022-09-26T11:26

2022-09-26T12:18

в мире

евросоюз

александр лукашенко

белоруссия

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819457156_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2d2d6a8c6dfa742b775a91882250fa2c.jpg

МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Без уважения Минск не будет разговаривать с Западом, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом, в ходе которого проходит его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным."Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас, к тем мы открыты. Но унижения никто не потерпит", - отметил Лукашенко. Кадры встречи транслирует телеканал "Россия 24". "Европа, если она очумела... Я про тех не говорю, за океаном... Пусть они думают. Я им три раза уже говорил: их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо, а у них есть то, что мы у них можем купить - технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения", - добавил белорусский лидер.Он отметил желание США доминировать в мире. "Мы же помним, как там в Америке, начиная с предыдущего президента... "Мы исключение!.." - корону на голову надел, "мы миром будем управлять". То продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям!" - подчеркнул Лукашенко."Без уважения мы с ними вообще разговаривать не будем. Мы же славяне! Унижения никто терпеть не будет, не говоря уже о России и Белоруссии. Россия – гигантская страна. Какие могут быть унижения?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.

https://ria.ru/20220917/belorussiya-1817573420.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия