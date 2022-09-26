Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/evropa-1819458229.html
Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать
Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать - РИА Новости, 26.09.2022
Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать
Без уважения Минск не будет разговаривать с Западом, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер находится в России с... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:26
2022-09-26T12:18
в мире
евросоюз
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819457156_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2d2d6a8c6dfa742b775a91882250fa2c.jpg
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Без уважения Минск не будет разговаривать с Западом, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом, в ходе которого проходит его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным."Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас, к тем мы открыты. Но унижения никто не потерпит", - отметил Лукашенко. Кадры встречи транслирует телеканал "Россия 24". "Европа, если она очумела... Я про тех не говорю, за океаном... Пусть они думают. Я им три раза уже говорил: их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо, а у них есть то, что мы у них можем купить - технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения", - добавил белорусский лидер.Он отметил желание США доминировать в мире. "Мы же помним, как там в Америке, начиная с предыдущего президента... "Мы исключение!.." - корону на голову надел, "мы миром будем управлять". То продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям!" - подчеркнул Лукашенко."Без уважения мы с ними вообще разговаривать не будем. Мы же славяне! Унижения никто терпеть не будет, не говоря уже о России и Белоруссии. Россия – гигантская страна. Какие могут быть унижения?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.
https://ria.ru/20220917/belorussiya-1817573420.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819457156_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_b2c1e5dbf51a6f9f792886999bf5ec5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия
В мире, Евросоюз, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Россия
11:26 26.09.2022 (обновлено: 12:18 26.09.2022)
 
Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать

Лукашенко заявил, что Минск не начнет разговаривать с Европой без уважения с ее стороны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Без уважения Минск не будет разговаривать с Западом, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом, в ходе которого проходит его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас, к тем мы открыты. Но унижения никто не потерпит", - отметил Лукашенко. Кадры встречи транслирует телеканал "Россия 24". "Европа, если она очумела... Я про тех не говорю, за океаном... Пусть они думают. Я им три раза уже говорил: их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо, а у них есть то, что мы у них можем купить - технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения", - добавил белорусский лидер.
Он отметил желание США доминировать в мире. "Мы же помним, как там в Америке, начиная с предыдущего президента... "Мы исключение!.." - корону на голову надел, "мы миром будем управлять". То продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям!" - подчеркнул Лукашенко.
"Без уважения мы с ними вообще разговаривать не будем. Мы же славяне! Унижения никто терпеть не будет, не говоря уже о России и Белоруссии. Россия – гигантская страна. Какие могут быть унижения?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 18:50
Лукашенко рассказал о попытках Запада свергнуть власть в Белоруссии
 
В миреЕвросоюзАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала