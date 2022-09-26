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Умер сценарист "Зачарованных" Зак Эстрин - РИА Новости, 26.09.2022
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Культура
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Умер сценарист "Зачарованных" Зак Эстрин
Умер сценарист "Зачарованных" Зак Эстрин - РИА Новости, 26.09.2022
Умер сценарист "Зачарованных" Зак Эстрин
В возрасте 51 года скончался телевизионный сценарист и продюсер Зак Эстрин, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:59
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В возрасте 51 года скончался телевизионный сценарист и продюсер Зак Эстрин, сообщает The Hollywood Reporter. Его не стало в прошедшую пятницу, 23 сентября, в Эрмоса-Бич, штат Калифрония. Причина смерти пока не известна."Ему нравилось делать людей счастливыми и всех смешить. И он любил свою работу, но больше всего он любил свою семью и друзей", — говорится в заявлении его родных. У него остались жена, две дочери, родители, родная сестра и сводные брат и сестры, а также любимцы — две собаки. Среди проектов, над которыми Эстрин работал в качестве продюсера и сценариста, "Бухта Доусона", "Зачарованные", "Однажды в стране чудес", "Затерянные в космосе" и другие.
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новости культуры, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы
10:59 26.09.2022 (обновлено: 11:02 26.09.2022)
 
Умер сценарист "Зачарованных" Зак Эстрин

Сценарист "Зачарованных" Зак Эстрин умер в 51 год

© AFP 2022 / Frederic J. BrownАмериканский телепродюсер и сценарист Зак Эстрин
Американский телепродюсер и сценарист Зак Эстрин - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / Frederic J. Brown
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В возрасте 51 года скончался телевизионный сценарист и продюсер Зак Эстрин, сообщает The Hollywood Reporter.
Его не стало в прошедшую пятницу, 23 сентября, в Эрмоса-Бич, штат Калифрония. Причина смерти пока не известна.
"Ему нравилось делать людей счастливыми и всех смешить. И он любил свою работу, но больше всего он любил свою семью и друзей", — говорится в заявлении его родных.
У него остались жена, две дочери, родители, родная сестра и сводные брат и сестры, а также любимцы — две собаки.
Среди проектов, над которыми Эстрин работал в качестве продюсера и сценариста, "Бухта Доусона", "Зачарованные", "Однажды в стране чудес", "Затерянные в космосе" и другие.
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