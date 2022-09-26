https://ria.ru/20220926/estrin-1819446190.html

Умер сценарист "Зачарованных" Зак Эстрин

Умер сценарист "Зачарованных" Зак Эстрин - РИА Новости, 26.09.2022

Умер сценарист "Зачарованных" Зак Эстрин

В возрасте 51 года скончался телевизионный сценарист и продюсер Зак Эстрин, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:59

2022-09-26T10:59

2022-09-26T11:02

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В возрасте 51 года скончался телевизионный сценарист и продюсер Зак Эстрин, сообщает The Hollywood Reporter. Его не стало в прошедшую пятницу, 23 сентября, в Эрмоса-Бич, штат Калифрония. Причина смерти пока не известна."Ему нравилось делать людей счастливыми и всех смешить. И он любил свою работу, но больше всего он любил свою семью и друзей", — говорится в заявлении его родных. У него остались жена, две дочери, родители, родная сестра и сводные брат и сестры, а также любимцы — две собаки. Среди проектов, над которыми Эстрин работал в качестве продюсера и сценариста, "Бухта Доусона", "Зачарованные", "Однажды в стране чудес", "Затерянные в космосе" и другие.

https://ria.ru/20220924/sanders-1819196637.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы