https://ria.ru/20220926/elets-1819441189.html

Новые сети водоснабжения появятся в Ельце к концу года

Новые сети водоснабжения появятся в Ельце к концу года - РИА Новости, 26.09.2022

Новые сети водоснабжения появятся в Ельце к концу года

Новые сети водоснабжения появятся в Ельце и Елецком районе Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", сообщил... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:48

2022-09-26T10:48

2022-09-26T10:48

игорь артамонов

елец

елецкий район

жкх

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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Новые сети водоснабжения появятся в Ельце и Елецком районе Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, предусмотрено строительство четырех артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 километра. Ожидается, что новые сети уже к концу года обеспечат качественным водоснабжением 660 человек. Артамонов отметил, что работы уже ведутся, специалисты приступили к обустройству скважин – их бурение завершено. Также выполнено строительство сетей и монтаж трех водонапорных башен."Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220923/selkhozproizvoditeli-1818863191.html

елец

елецкий район

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Артем Смирнов

игорь артамонов, елец, елецкий район, жкх