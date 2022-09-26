https://ria.ru/20220926/elets-1819441189.html
Новые сети водоснабжения появятся в Ельце к концу года
Новые сети водоснабжения появятся в Ельце к концу года - РИА Новости, 26.09.2022
Новые сети водоснабжения появятся в Ельце к концу года
Новые сети водоснабжения появятся в Ельце и Елецком районе Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", сообщил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:48
2022-09-26T10:48
2022-09-26T10:48
игорь артамонов
елец
елецкий район
жкх
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Новые сети водоснабжения появятся в Ельце и Елецком районе Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, предусмотрено строительство четырех артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 километра. Ожидается, что новые сети уже к концу года обеспечат качественным водоснабжением 660 человек. Артамонов отметил, что работы уже ведутся, специалисты приступили к обустройству скважин – их бурение завершено. Также выполнено строительство сетей и монтаж трех водонапорных башен."Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220923/selkhozproizvoditeli-1818863191.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елец, елецкий район, жкх
Игорь Артамонов, Елец, Елецкий район, ЖКХ
ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Новые сети водоснабжения появятся в Ельце и Елецком районе Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, предусмотрено строительство четырех артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 километра. Ожидается, что новые сети уже к концу года обеспечат качественным водоснабжением 660 человек.
Артамонов отметил, что работы уже ведутся, специалисты приступили к обустройству скважин – их бурение завершено. Также выполнено строительство сетей и монтаж трех водонапорных башен.
"Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - сказал Артамонов
.