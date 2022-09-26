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Новые сети водоснабжения появятся в Ельце к концу года - РИА Новости, 26.09.2022
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Новые сети водоснабжения появятся в Ельце к концу года
Новые сети водоснабжения появятся в Ельце к концу года - РИА Новости, 26.09.2022
Новые сети водоснабжения появятся в Ельце к концу года
Новые сети водоснабжения появятся в Ельце и Елецком районе Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", сообщил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:48
2022-09-26T10:48
игорь артамонов
елец
елецкий район
жкх
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Новые сети водоснабжения появятся в Ельце и Елецком районе Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, предусмотрено строительство четырех артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 километра. Ожидается, что новые сети уже к концу года обеспечат качественным водоснабжением 660 человек. Артамонов отметил, что работы уже ведутся, специалисты приступили к обустройству скважин – их бурение завершено. Также выполнено строительство сетей и монтаж трех водонапорных башен."Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, елец, елецкий район, жкх
Игорь Артамонов, Елец, Елецкий район, ЖКХ
10:48 26.09.2022
 

Новые сети водоснабжения появятся в Ельце к концу года

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиМодернизация сетей водоснабжения по федеральному проекту продолжается в Ельце и Елецком районе
Модернизация сетей водоснабжения по федеральному проекту продолжается в Ельце и Елецком районе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Новые сети водоснабжения появятся в Ельце и Елецком районе Липецкой области в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, предусмотрено строительство четырех артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 километра. Ожидается, что новые сети уже к концу года обеспечат качественным водоснабжением 660 человек.
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Артамонов отметил, что работы уже ведутся, специалисты приступили к обустройству скважин – их бурение завершено. Также выполнено строительство сетей и монтаж трех водонапорных башен.
"Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - сказал Артамонов.
 
Игорь АртамоновЕлецЕлецкий районЖКХ
 
 
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