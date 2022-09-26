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Правительство усилит стимулирование развития электронной индустрии - РИА Новости, 26.09.2022
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Правительство усилит стимулирование развития электронной индустрии
Правительство усилит стимулирование развития электронной индустрии - РИА Новости, 26.09.2022
Правительство усилит стимулирование развития электронной индустрии
Правительство РФ усилит стимулирование развития в России собственной электронной индустрии, поддержав старт промышленных технопарков, заявил в понедельник... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:17
2022-09-26T11:17
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
правительство рф
электроника
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ усилит стимулирование развития в России собственной электронной индустрии, поддержав старт промышленных технопарков, заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство усилит стимулирование развития в нашей стране собственной электронной индустрии. Для этого мы запустим дополнительную меру - поддержим старт новых проектов промышленных технопарков, выделим российским субъектам специальные субсидии на софинансирование их расходов по формированию профильной инфраструктуры. Сумма составит до 300 миллионов рублей в год для каждого региона", - сказал он на совещании с вице-премьерами.По его словам, средства позволят снизить затраты управляющих компаний.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, правительство рф, электроника
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, электроника
11:17 26.09.2022
 
Правительство усилит стимулирование развития электронной индустрии

Правительство усилит стимулирование развития в России собственной электронной индустрии

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкЛупа на рабочем месте инженера
Лупа на рабочем месте инженера - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ усилит стимулирование развития в России собственной электронной индустрии, поддержав старт промышленных технопарков, заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство усилит стимулирование развития в нашей стране собственной электронной индустрии. Для этого мы запустим дополнительную меру - поддержим старт новых проектов промышленных технопарков, выделим российским субъектам специальные субсидии на софинансирование их расходов по формированию профильной инфраструктуры. Сумма составит до 300 миллионов рублей в год для каждого региона", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
По его словам, средства позволят снизить затраты управляющих компаний.
Станок высокотехнологичного производства - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:27
СМИ рассказали об обновленной стратегии развития микроэлектроники России
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинПравительство РФэлектроника
 
 
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