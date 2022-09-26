https://ria.ru/20220926/elektronika-1819455428.html

Правительство усилит стимулирование развития электронной индустрии

Правительство усилит стимулирование развития электронной индустрии - РИА Новости, 26.09.2022

Правительство усилит стимулирование развития электронной индустрии

Правительство РФ усилит стимулирование развития в России собственной электронной индустрии, поддержав старт промышленных технопарков, заявил в понедельник... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:17

2022-09-26T11:17

2022-09-26T11:17

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

правительство рф

электроника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786149990_0:137:3151:1909_1920x0_80_0_0_42875969245e11a9d23daae861e0641b.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ усилит стимулирование развития в России собственной электронной индустрии, поддержав старт промышленных технопарков, заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство усилит стимулирование развития в нашей стране собственной электронной индустрии. Для этого мы запустим дополнительную меру - поддержим старт новых проектов промышленных технопарков, выделим российским субъектам специальные субсидии на софинансирование их расходов по формированию профильной инфраструктуры. Сумма составит до 300 миллионов рублей в год для каждого региона", - сказал он на совещании с вице-премьерами.По его словам, средства позволят снизить затраты управляющих компаний.

https://ria.ru/20220913/mikroelektronika-1816373659.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, правительство рф, электроника