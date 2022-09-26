https://ria.ru/20220926/elbrus-1819551163.html

На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Москвы

На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Москвы - РИА Новости, 26.09.2022

На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Москвы

Спасатели обнаружили на Эльбрусе высоте 5300 метров тело заблудившегося альпиниста из Москвы, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:29

2022-09-26T15:29

2022-09-26T16:45

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НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Спасатели обнаружили на Эльбрусе высоте 5300 метров тело заблудившегося альпиниста из Москвы, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 08.50 мск в понедельник начались поисково-спасательные работы по поиску мужчины из Москвы 1978 года рождения, заблудившегося на горе Эльбрус на высоте 4000 метров. По состоянию на 14.45 мск спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни на высоте 5300 метров, спустили на поляну "Азау", где передали оперативно-следственной группе", - говорится в сообщении.Уточняется, что в работах участвовали семь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.В региональном управлении СК РФ сообщили, что по данному факту проводят доследственную проверку. "В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220812/elbrus-1809215847.html

https://ria.ru/20220926/avariya-1819517897.html

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происшествия, москва, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм