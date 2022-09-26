Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Москвы - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220926/elbrus-1819551163.html
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Москвы
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Москвы - РИА Новости, 26.09.2022
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Москвы
Спасатели обнаружили на Эльбрусе высоте 5300 метров тело заблудившегося альпиниста из Москвы, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:29
2022-09-26T16:45
происшествия
москва
россия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_e705033868182e393a279243efaa1804.jpg
НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Спасатели обнаружили на Эльбрусе высоте 5300 метров тело заблудившегося альпиниста из Москвы, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 08.50 мск в понедельник начались поисково-спасательные работы по поиску мужчины из Москвы 1978 года рождения, заблудившегося на горе Эльбрус на высоте 4000 метров. По состоянию на 14.45 мск спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни на высоте 5300 метров, спустили на поляну "Азау", где передали оперативно-следственной группе", - говорится в сообщении.Уточняется, что в работах участвовали семь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.В региональном управлении СК РФ сообщили, что по данному факту проводят доследственную проверку. "В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220812/elbrus-1809215847.html
https://ria.ru/20220926/avariya-1819517897.html
москва
россия
эльбрус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97bdc64b34b96d2edd1d302f00c00ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм
Происшествия, Москва, Россия, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Туризм, Новости - Туризм
15:29 26.09.2022 (обновлено: 16:45 26.09.2022)
 
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Москвы

Тело заблудившегося альпиниста из Москвы нашли на Эльбрусе

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкУчения МЧС в Приэльбрусье
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Учения МЧС в Приэльбрусье. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Спасатели обнаружили на Эльбрусе высоте 5300 метров тело заблудившегося альпиниста из Москвы, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 08.50 мск в понедельник начались поисково-спасательные работы по поиску мужчины из Москвы 1978 года рождения, заблудившегося на горе Эльбрус на высоте 4000 метров. По состоянию на 14.45 мск спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни на высоте 5300 метров, спустили на поляну "Азау", где передали оперативно-следственной группе", - говорится в сообщении.
Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 17:26Туризм
Туристка родила ребенка на Эльбрусе
Уточняется, что в работах участвовали семь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.
В региональном управлении СК РФ сообщили, что по данному факту проводят доследственную проверку. "В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - отметили в ведомстве.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:34Туризм
В Приморье попал в аварию туристический автобус
 
ТуризмПроисшествияМоскваРоссияЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала