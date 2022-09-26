https://ria.ru/20220926/elagina-1819545590.html

Биография Елены Елагиной

Биография Елены Елагиной - РИА Новости, 26.09.2022

Биография Елены Елагиной

Художница, одна из ведущих представителей московского концептуализма Елена Владимировна Елагина родилась 4 июля 1949 года в Москве. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:08

2022-09-26T15:08

2022-09-26T15:08

справки

елена елагина

москва

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Художница, одна из ведущих представителей московского концептуализма Елена Владимировна Елагина родилась 4 июля 1949 года в Москве.В 1967 году окончила Московскую среднюю художественную школу при Институте им. В.И. Сурикова (ныне Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств), затем до 1972 года занималась у художницы Алисы Порет, почти в то же время (1964-1976) работала со скульптором Эрнстом Неизвестным. В 1976 окончила Орехово-Зуевский государственный педагогический институт (ныне Государственный гуманитарно-технологический университет).С 1979 года – член группы "Коллективные действия". С 1987 года – член Клуба авангардистов (КЛАВА). В 2000 году стала со-основателем и председателем правления фонда "Художественные проекты". В 2011 году выступила соучредителем общественной премии "Кариатида" (Нижний Новгород).С 1990 года работала в соавторстве с мужем Игорем Макаревичем. Их совместные проекты включали в себя объекты и инсталляции, живопись, графику и фотографию.При всем разнообразии жанров и технических приемов, используемых дуэтом при работе над проектами, самым главным в их творчестве стала интеллектуальная составляющая, позволяющая практически любому зрителю почувствовать себя причастным к рассказанной истории. Елена Елагина и Игорь Макаревич вместе подготовили более пятидесяти выставок, первой из которых стала "Закрытая рыбная выставка". Основой для ее создания послужил случайно найденный ими небольшой пожелтевший от времени каталог выставки 1935 года "Закрытая рыбная выставка", состоявшейся в астраханском Доме Партактива. Иллюстраций в книге не было – лишь названия представленных работ, поражавшие воображение причудливым сочетанием терминологии рыбной промышленности с самыми избитыми советским идеологическими клише. Это подстегнуло фантазию художников: они стали придумывать, как бы мог выглядеть тот или иной объект этой экспозиции.В 1994 году они представили выставку "Жизнь на снегу", в основу которой легла брошюра, изданная в Москве в 1941 году. Это было пособие для солдат Красной армии (а возможно и мирных жителей), которым в случае отступления пришлось бы приспосабливаться в новым условиям жизни – "жизни на снегу".В последующие годы ими были подготовлены проекты "Паган" (2003), Homo Lignum (1996), "Русская идея" (2007), "Общее дело" (2009), In situ (2009). Две выставки Елагиной и Макаревича в Третьяковской галерее – большая ретроспектива "В пределах прекрасного" (2005) и проект "Анализ искусства" (2015) – стали важными событиями в истории музея. В 2020-2021 годах в Московском музее современного искусств прошла ретроспективная выставка Игоря Макаревича и Елены Елагиной "Обратный отсчет".Работы Елены Елагиной и Игоря Макаревича находятся в музеях Европы, Америки и Азии.В 2009 году Елагина принимала участие в Основном проекте 53-й Венецианской биеннале, в 2011 году стала участником выставки "Пустые зоны. Андрей Монастырский и "Коллективные действия" в Павильоне России на 54-й Венецианской биеннале. В 2012 году Елена Елагина стала лауреатом VII Всероссийского конкурса в области современного визуального искусства "Инновация" в номинации "За творческий вклад в развитие современного искусства". В 2021 году Игорь Макаревич и Елена Елагина стали лауреатами второй Московской Арт Премии.26 сентября 2022 года стало известно, что Елена Елагина скончалась.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, елена елагина, москва