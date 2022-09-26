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Умерла художница Елена Елагина - РИА Новости, 26.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220926/elagina-1819519312.html
Умерла художница Елена Елагина
Умерла художница Елена Елагина - РИА Новости, 26.09.2022
Умерла художница Елена Елагина
Художница, одна из представителей московского концептуализма Елена Елагина скончалась в возрасте 73 лет, сообщается в официальном Telegram-канале Третьяковской... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:04
2022-09-26T14:12
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Художница, одна из представителей московского концептуализма Елена Елагина скончалась в возрасте 73 лет, сообщается в официальном Telegram-канале Третьяковской галереи."Умерла Елена Елагина. Это страшная потеря для мира искусства, невосполнимая утрата для художественного сообщества, для круга друзей, которые так любили Елену за талант и доброту, за остроумие и открытость, за интеллигентность и демократичность. Елена была человеком удивительных качеств и необыкновенным художником", - говорится в сообщении.Отмечается, что две выставки Елагиной в соавторстве с художником Игорем Макаревичем в Третьяковской галерее – большая ретроспектива "В пределах прекрасного" (2005) и проект "Анализ искусства" (2015) – стали важнейшими событиями в истории музея."В серии "Художник говорит" был снят фильм о Елене и Игоре, сегодня, к сожалению, ставший историческим документом", - добавили в музее.Елена Елагина родилась в 1949 году в Москве. С 1979 года — член группы "Коллективные действия", с 1987 года — член Клуба авангардистов. В 2000 году стала сооснователем и председателем правления фонда "Художественные проекты". С 1990 года работала в соавторстве с супругом Игорем Макаревичем, вместе они подготовили более 50 персональных выставок, в том числе в Государственной Третьяковской галерее и Kunsthistorisches Museum.
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Москва, Третьяковская галерея, Россия, Культура, Культура, Новости культуры
14:04 26.09.2022 (обновлено: 14:12 26.09.2022)
 
Умерла художница Елена Елагина

Московская художница Елена Елагина умерла в возрасте 73 лет

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкХудожник Елена Елагина у своей работы "Лаборатория Великого Делания"
Художник Елена Елагина у своей работы Лаборатория Великого Делания - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Художник Елена Елагина у своей работы "Лаборатория Великого Делания". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Художница, одна из представителей московского концептуализма Елена Елагина скончалась в возрасте 73 лет, сообщается в официальном Telegram-канале Третьяковской галереи.
"Умерла Елена Елагина. Это страшная потеря для мира искусства, невосполнимая утрата для художественного сообщества, для круга друзей, которые так любили Елену за талант и доброту, за остроумие и открытость, за интеллигентность и демократичность. Елена была человеком удивительных качеств и необыкновенным художником", - говорится в сообщении.
Отмечается, что две выставки Елагиной в соавторстве с художником Игорем Макаревичем в Третьяковской галерее – большая ретроспектива "В пределах прекрасного" (2005) и проект "Анализ искусства" (2015) – стали важнейшими событиями в истории музея.
"В серии "Художник говорит" был снят фильм о Елене и Игоре, сегодня, к сожалению, ставший историческим документом", - добавили в музее.
Елена Елагина родилась в 1949 году в Москве. С 1979 года — член группы "Коллективные действия", с 1987 года — член Клуба авангардистов. В 2000 году стала сооснователем и председателем правления фонда "Художественные проекты". С 1990 года работала в соавторстве с супругом Игорем Макаревичем, вместе они подготовили более 50 персональных выставок, в том числе в Государственной Третьяковской галерее и Kunsthistorisches Museum.
CC BY-SA 2.0 / Valerij Ledenev / Игорь Макаревич и Елена ЕлагинаИгорь Макаревич и Елена Елагина
Игорь Макаревич и Елена Елагина - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Valerij Ledenev / Игорь Макаревич и Елена Елагина
Игорь Макаревич и Елена Елагина. Архивное фото
 
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