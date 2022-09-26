https://ria.ru/20220926/elagina-1819519312.html

Умерла художница Елена Елагина

Умерла художница Елена Елагина - РИА Новости, 26.09.2022

Умерла художница Елена Елагина

Художница, одна из представителей московского концептуализма Елена Елагина скончалась в возрасте 73 лет, сообщается в официальном Telegram-канале Третьяковской... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:04

2022-09-26T14:04

2022-09-26T14:12

москва

третьяковская галерея

россия

культура

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819518409_0:122:3106:1869_1920x0_80_0_0_3aa9ecc63f2bdb507502c7df335e9d0b.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Художница, одна из представителей московского концептуализма Елена Елагина скончалась в возрасте 73 лет, сообщается в официальном Telegram-канале Третьяковской галереи."Умерла Елена Елагина. Это страшная потеря для мира искусства, невосполнимая утрата для художественного сообщества, для круга друзей, которые так любили Елену за талант и доброту, за остроумие и открытость, за интеллигентность и демократичность. Елена была человеком удивительных качеств и необыкновенным художником", - говорится в сообщении.Отмечается, что две выставки Елагиной в соавторстве с художником Игорем Макаревичем в Третьяковской галерее – большая ретроспектива "В пределах прекрасного" (2005) и проект "Анализ искусства" (2015) – стали важнейшими событиями в истории музея."В серии "Художник говорит" был снят фильм о Елене и Игоре, сегодня, к сожалению, ставший историческим документом", - добавили в музее.Елена Елагина родилась в 1949 году в Москве. С 1979 года — член группы "Коллективные действия", с 1987 года — член Клуба авангардистов. В 2000 году стала сооснователем и председателем правления фонда "Художественные проекты". С 1990 года работала в соавторстве с супругом Игорем Макаревичем, вместе они подготовили более 50 персональных выставок, в том числе в Государственной Третьяковской галерее и Kunsthistorisches Museum.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, третьяковская галерея, россия, культура, новости культуры