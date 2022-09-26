https://ria.ru/20220926/ekspertiza-1819527234.html

Устроившего стрельбу в школе в Ижевске посмертно проверят на вменяемость

Устроившего стрельбу в школе в Ижевске посмертно проверят на вменяемость - РИА Новости, 26.09.2022

Устроившего стрельбу в школе в Ижевске посмертно проверят на вменяемость

Устроившему стрельбу в школе в Ижевске Артему Казанцеву посмертно проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:24

2022-09-26T14:24

2022-09-26T14:24

ижевск

происшествия

стрельба в школе в ижевске

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Устроившему стрельбу в школе в Ижевске Артему Казанцеву посмертно проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В рамках расследования Казанцеву посмертно проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/murashko-1819516896.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ижевск, происшествия, стрельба в школе в ижевске, удмуртская республика (удмуртия)