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Устроившего стрельбу в школе в Ижевске посмертно проверят на вменяемость - РИА Новости, 26.09.2022
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Устроившего стрельбу в школе в Ижевске посмертно проверят на вменяемость
Устроившего стрельбу в школе в Ижевске посмертно проверят на вменяемость - РИА Новости, 26.09.2022
Устроившего стрельбу в школе в Ижевске посмертно проверят на вменяемость
Устроившему стрельбу в школе в Ижевске Артему Казанцеву посмертно проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:24
2022-09-26T14:24
ижевск
происшествия
стрельба в школе в ижевске
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Устроившему стрельбу в школе в Ижевске Артему Казанцеву посмертно проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В рамках расследования Казанцеву посмертно проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
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ижевск
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ижевск, происшествия, стрельба в школе в ижевске, удмуртская республика (удмуртия)
Ижевск, Происшествия, Стрельба в школе в Ижевске, Удмуртская Республика (Удмуртия)
14:24 26.09.2022
 
Устроившего стрельбу в школе в Ижевске посмертно проверят на вменяемость

Устроившему стрельбу в школе в Ижевске проведут посмертную экспертизу на вменяемость

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Устроившему стрельбу в школе в Ижевске Артему Казанцеву посмертно проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В рамках расследования Казанцеву посмертно проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 13:52
Мурашко вылетел в Ижевск, где произошла стрельба в школе
 
ИжевскПроисшествияСтрельба в школе в ИжевскеУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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