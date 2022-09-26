https://ria.ru/20220926/dtp-1819499457.html
В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 26.09.2022
В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:06
2022-09-26T13:06
2022-09-26T13:06
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону.ДТП произошло в понедельник примерно в 9.45 на 321-м километре автодороги Р22 "Каспий" в Александро-Невском районе. По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и легковых машин BMW и Ford Focus."В результате ДТП мужчина, женщина и ребенок 2020 года рождения, находившиеся в автомобиле BMW, погибли. Пассажирка автомобиля Ford Focus получила травмы. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.УГИБДД уточнило, что в BMW погиб 29-летний мужчина, личности остальных погибших и пострадавших устанавливаются.
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рязанская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли в ДТП с участием грузовика и двух иномарок в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости.
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Рязанской области, сообщило
УГИБДД по региону.
ДТП произошло в понедельник примерно в 9.45 на 321-м километре автодороги Р22 "Каспий" в Александро-Невском районе. По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и легковых машин BMW и Ford Focus.
"В результате ДТП мужчина, женщина и ребенок 2020 года рождения, находившиеся в автомобиле BMW, погибли. Пассажирка автомобиля Ford Focus получила травмы. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.
УГИБДД уточнило, что в BMW погиб 29-летний мужчина, личности остальных погибших и пострадавших устанавливаются.