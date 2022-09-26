Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/dtp-1819499457.html
В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 26.09.2022
В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:06
2022-09-26T13:06
происшествия
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
РЯЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону.ДТП произошло в понедельник примерно в 9.45 на 321-м километре автодороги Р22 "Каспий" в Александро-Невском районе. По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и легковых машин BMW и Ford Focus."В результате ДТП мужчина, женщина и ребенок 2020 года рождения, находившиеся в автомобиле BMW, погибли. Пассажирка автомобиля Ford Focus получила травмы. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.УГИБДД уточнило, что в BMW погиб 29-летний мужчина, личности остальных погибших и пострадавших устанавливаются.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
13:06 26.09.2022
 
В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека погибли в ДТП с участием грузовика и двух иномарок в Рязанской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону.
ДТП произошло в понедельник примерно в 9.45 на 321-м километре автодороги Р22 "Каспий" в Александро-Невском районе. По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и легковых машин BMW и Ford Focus.
"В результате ДТП мужчина, женщина и ребенок 2020 года рождения, находившиеся в автомобиле BMW, погибли. Пассажирка автомобиля Ford Focus получила травмы. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.
УГИБДД уточнило, что в BMW погиб 29-летний мужчина, личности остальных погибших и пострадавших устанавливаются.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:03
Крупные ДТП в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала