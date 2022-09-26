https://ria.ru/20220926/dtp-1819499457.html

В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 26.09.2022

В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:06

2022-09-26T13:06

2022-09-26T13:06

происшествия

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону.ДТП произошло в понедельник примерно в 9.45 на 321-м километре автодороги Р22 "Каспий" в Александро-Невском районе. По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и легковых машин BMW и Ford Focus."В результате ДТП мужчина, женщина и ребенок 2020 года рождения, находившиеся в автомобиле BMW, погибли. Пассажирка автомобиля Ford Focus получила травмы. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.УГИБДД уточнило, что в BMW погиб 29-летний мужчина, личности остальных погибших и пострадавших устанавливаются.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

рязанская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область