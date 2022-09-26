https://ria.ru/20220926/dtp-1819418250.html

В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 26.09.2022

В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

При столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Ярославской области погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:44

2022-09-26T08:44

2022-09-26T12:10

происшествия

ярославская область

ярославский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен — РИА Новости. При столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Ярославской области погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональный главк МВД.Авария произошла накануне вечером на 237-м километре трассы М8 "Холмогоры"."По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Tucson, выехал на полосу встречного движения, произвел столкновение с грузовым автомобилем Mercedes под управлением мужчины 1965 года рождения", — говорится в релизе.Жертвами ДТП стали водитель Hyundai и его пассажиры — 43-летняя женщина, 14-летний мальчик и восьмилетняя девочка.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

ярославская область

ярославский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область, ярославский район