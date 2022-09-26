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В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 26.09.2022
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В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 26.09.2022
В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
При столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Ярославской области погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:44
2022-09-26T12:10
происшествия
ярославская область
ярославский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен — РИА Новости. При столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Ярославской области погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональный главк МВД.Авария произошла накануне вечером на 237-м километре трассы М8 "Холмогоры"."По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Tucson, выехал на полосу встречного движения, произвел столкновение с грузовым автомобилем Mercedes под управлением мужчины 1965 года рождения", — говорится в релизе.Жертвами ДТП стали водитель Hyundai и его пассажиры — 43-летняя женщина, 14-летний мальчик и восьмилетняя девочка.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
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происшествия, ярославская область, ярославский район
Происшествия, Ярославская область, Ярославский район
08:44 26.09.2022 (обновлено: 12:10 26.09.2022)
 
В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с грузовиком в Ярославской области

© Фото : СУ СК РФ по Ярославской областиНа месте ДТП с грузовиком в Ярославской области
На месте ДТП с грузовиком в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : СУ СК РФ по Ярославской области
На месте ДТП с грузовиком в Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен — РИА Новости. При столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Ярославской области погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональный главк МВД.
Авария произошла накануне вечером на 237-м километре трассы М8 "Холмогоры".
"По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Tucson, выехал на полосу встречного движения, произвел столкновение с грузовым автомобилем Mercedes под управлением мужчины 1965 года рождения", — говорится в релизе.
Жертвами ДТП стали водитель Hyundai и его пассажиры — 43-летняя женщина, 14-летний мальчик и восьмилетняя девочка.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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