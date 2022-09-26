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Женщина подорвалась в Донецке на мине "Лепесток"
Женщина подорвалась в Донецке на мине "Лепесток" - РИА Новости, 26.09.2022
Женщина подорвалась в Донецке на мине "Лепесток"
Женщина подорвалась на противопехотной мине ПМФ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:59
2022-09-26T10:59
2022-09-26T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
оон
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Женщина подорвалась на противопехотной мине ПМФ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в Кировском районе в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" получила ранение женщина 1963 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка из РСЗО "Ураган" две ракеты, оснащенные противопехотными минами "Лепесток".Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220926/donetsk-1819442012.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Кировский район, Донецкая Народная Республика, ООН
Женщина подорвалась в Донецке на мине "Лепесток"
Мэр Кулемзин: жительница Донецка подорвалась на противопехотной мине "Лепесток"